Deze smartphone mag u niet meer meenemen op het vliegtuig

Wegens veiligheidsredenen laat Brussels Airlines de smartphone Samsung Galaxy Note 7 niet meer toe aan boord van haar vliegtuigen. Ook veel andere maatschappijen verbieden het toestel na een reeks incidenten waarbij de batterij oververhit geraakte.

Bij Brusselse Airlines wordt het omgeroepen aan boord als een van de veiligheidsmaatregelen. Andere telefoons en iPads mogen wel op voorwaarde dat ze op vliegtuigstand staan. Maar de Samsung Galaxy Note 7 mag niet meer mee aan boord. Niet in de handbagage en ook niet in de ingecheckte bagage. “Te gevaarlijk”, klinkt het.

Bij touroperator TUI luidt het als volgt: “Vanwege een toenemend aantal incidenten met de Samsung Galaxy Note 7 mogen passagiers die reizen naar en van de Verenigde Staten geen Samsung Galaxy Note 7 meer bij zich dragen. Naar en vanuit de overige bestemmingen worden deze toestellen geaccepteerd maar dienen ze uitsluitend in de handbagage vervoerd te worden en aan boord uitgeschakeld te zijn.

Bij Thomas Cook laat men de Samsung Galaxy 7 wel toe maar de Samsung Galaxy Note 7 is verboden.

“De veiligheid van onze passagiers en bemanning is onze voornaamste prioriteit. Daarom heeft het Thomas Cook Airlines safety team beslist om de Samsung Galaxy Note 7 toestellen niet meer toe te laten op al onze vluchten, zowel in de ruimbagage als in de handbagage. Dit werd beslist volgend op rapporten van brandgevaar voor deze toestellen”, klinkt het.

Ook Ryanair laat de bewuste smartphone niet meer toe. “Gezien de recente incidenten en ongerustheid van Samsung en de Federal Aviation Administration over de Galaxy Note 7 laat Ryanair het vervoer van de Samsung Galaxy Note 7 toestellen niet meer toe op onze vliegtuigen.”

Samsung nam de bewuste smartphone al uit productie na een aantal incidenten waarbij de Galaxy Note 7 oververhit geraakte en begon te branden. Het is niet duidelijk hoeveel er nog van op de markt zijn.