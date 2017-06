Manchester City post filmpje met ongelukkige De Bruyne als mikpunt van spot bij ploegmaats

Kevin De Bruyne geniet momenteel van een welverdiende vakantie maar Manchester City loste vandaag een filmpje waarin onze landgenoot het mikpunt van spot is bij zijn ploegmaats.

Tijdens een stage in april in Abu Dhabi belandde Kevin De Bruyne in het doel, met de bekende Youtuber “Miniminter” als tegenstander. De opzet was om te scoren met een rabona, een trap achter het steunbeen. Miniminter mikte echter op de lat, waarna de bal pardoes in het gezicht van de arme De Bruyne belandde. Tot grote hilariteit van ploegmaats Raheem Sterling, Leroy Sané en Willy Caballero...