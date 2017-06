Ooit al eens 'Het Eiland' in het Syrisch gehoord? Deze vluchteling probeert er alvast munt uit te slaan

Beringen - Beeld je de de cultserie 'Het Eiland' nog eens in, maar dan in het Arabisch gesproken. Het lijkt een absurd idee, maar als het van de Syrische vluchteling Bassil Sukker uit Beringen afhangt, gaat het gewoon gebeuren. Hij richt momenteel een bedrijfje op dat zich specialiseert in het dubben van Belgische producties in het Arabisch. Hij krijgt daarbij de hulp van het project AZO dat vluchtelingen begeleidt met het starten van een eigen zaak.

Een mopperende Michel Drets in het Syrisch? Dat is één van de projecten van Bassil, een Syriër die in 2015 naar ons land vluchtte. Hij wil hier nu een bedrijf opstarten dat Vlaamse televisieseries dubt in het Syrisch.

In Syrië werkte Bassil voor een belangrijk productiehuis dat internationale films en series dubt. Uit die ervaring verwacht hij dat er een markt is voor de Belgische series.

"Ik vind het leuk omdat het comedy is. En er zijn ook niet zoveel personages. Dat is goed, want ik heb niet zoveel personeel. Mijn team bestaat nu uit 12 mensen", vertelt hij.

De Syrische stemacteurs zijn ook allemaal vluchtelingen die hij vond bij de Antwerpse theaterproducite dying for life.

Bassil krijgt begeleiding van ASO, een programma dat ondernemdende vluchtelingen steunt in het oprichten van hun bedrijf.