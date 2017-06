Emotionele ontmoeting tussen condor en zijn redder gaat viraal maar is niet wat het lijkt

Een hartverwarmend verhaal over een condor en de man die hem redde, gaat momenteel de wereld rond en vertederde al duizenden mensen. De reusachtige vogel zou als een postduif terug naar de man zijn gevlogen om hem te bedanken. Maar dat verhaal is volgens de redder fel overdreven: “De condor kwam niet uit de hemel aangevlogen, in die video kon hij gewoon nog niet vliegen.”

Verschillende media verspreidden het hartverwarmende verhaal van Edgardo, een Argentijnse boer die een gewonde, pasgeboren condor zogezegd onder zijn hoede nam en het dier er terug bovenop hielp. Volgens de sensationele verhalen zou de reusachtige vogel na zijn vrijlating in het wild af en toe terug naar Edgardo keren om te tonen hoe dankbaar hij is.

Maar niets is minder waar. “Mensen overdrijven graag”, vertelde de rancher aan een Argentijnse krant. “Toen die video werd gefilmd, kon de condor gewoonweg nog niet vliegen. Hij kwam niet uit de hemel gevallen om mij te begroeten.” Ook de bewering dat Edgardo de vogel als kuikentje vond en opvoedde is volgens de man onzin. “Hij had een gewonde poot. Niks ernstig. Hij verscheen hier in zijn eentje in maart met een gebroken been. Volgens experts was hij toen al een halfjaar oud.”

Het dier kreeg af en toe eten van de landbouwer, maar moest meestal zelf voor zijn kostje zorgen. “De voorbije maanden hadden we te kampen met verschillende dode dieren, dus besloten we om die te laten liggen voor de vogel. Hij is dus bijna een huisdier geworden, de condor is helemaal niet wild.”

Edgardo is wel dol op de vogel en deelde de video van de omhelzing met de condor via Whatsapp. De video ging in een mum van tijd viraal en het duurde niet lang voordat het verhaal was opgesmukt. Maar dat bleek dus fake news te zijn.