Waarom Mignolet naar eigen zeggen deze vakantiefoto wel moést delen op Twitter

Simon Mignolet is normaal karig met foto’s uit zijn privéleven. Toch deed de doelman van Liverpool deze keer wel mee met de hype van Rode Duivels die vanop zonnigere oorden vakantiekiekjes delen die doen wegdromen. Mignolet kon naar eigen zeggen echter niet anders: “Ik moest hier wel een foto van nemen: nummer 22 niet van dienst”, zette hij op Twitter vanop een redderstoren met “No lifeguard on duty” op. Mignolet speelt immers altijd met rugnummer 22 en is momenteel... niet van dienst.

Zelfs al start Rode Duivel Simon Mignolet als vaste waarde onder de lat van Liverpool, hij speelt altijd met rugnummer 22.

“Het is een beetje vreemd, maar het komt van Jussi Jääskaläinen”, bekende Mignolet eerder al. “Hij speelde altijd met nummer 22. Toen ik jonger was en naar Match of the Day keek, was hij een van de doelmannen waar ik het meest naar opkeek. Toen ik in België begon, was nummer 22 een van beschikbare nummers, dus koos ik dat. En dat heb ik nooit veranderd.”