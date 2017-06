Republikeinse garde zorgt met opmerkelijk nummer voor eerste hoogtepunt in Frankrijk-Engeland

Het was een opmerkelijk beeld voor de oefeninterland tussen Frankrijk en Engeland in het Stade de France. Ter nagedachtenis van de aanslagen in Manchester en Londen bracht de doorgaans stijve Republikeinse garde een versie van de klassieker “Don’t look back in anger” van Oasis. Het iconische nummer van de in Manchester geboren rockgroep Oasis is één van de symbolen van de Engelse solidariteit na de bomaanslag in mei tijdens een concert van popster Ariane Grande in de Manchester Arena, die aan 22 mensen het leven kostte. Ten gevolge van de aanslagen op 3 juni in Londen kwamen acht mensen om het leven.. Het leverde beklijvende beelden op.

Het Parc de France kleurde rood, wit en blauw - de kleuren van zowel de Engelse als de Franse vlag. In één van de tribunes hadden supporters een enorme tifo voorbereid met daarop de Engelse vlag, een andere tifo toonde de boodschap "United with the cities of Manchester and Londen". Ook buiten het stadion, het toneel van de finale van het EK 2016, wapperde de Union Jack, de vlag van het Verenigd Koninkrijk.

De Britse premier Theresa May nam in de presidentiële tribune plaats naast de Franse president Emmanuel Macron. Onder het goedkeurend oog van beide staatshoofden werd vlak voor de aftrap nog een indrukwekkende minuut stilte gehouden. Ook de volgorde van de volksliederen werd gewijzigd. Het protocol schrijft voor dat de bezoekers eerst aan de beurt zijn, maar voor de gelegenheid volgde het God Save The Queen na de Marseillaise. De Engelse voetbalbond FA had in november 2015, vlak na de aanslagen in Parijs, op Wembley exact hetzelfde gedaan.

Grand moment au Stade de France. L'entrée des deux équipes sur Don't look back in anger. #FRAANG pic.twitter.com/VrvHln8XCI — Martin Mosnier (@MM_eurosportfr) June 13, 2017

Les joueurs entrent sur l'air de "Don't look back in anger" du groupe de Manchester, Oasis #FRAANG pic.twitter.com/GbM2kxZIUi — Le Parisien - Sports (@LeParisienSport) June 13, 2017

The players emerge to Oasis classic 'Don't look back in anger' being played by the band of the Republican Guard. Respect. pic.twitter.com/uhC265MT8F — Andy Walker (@_andywalker_) June 13, 2017

Na een nog beklijvendere minuut stilte werd de interland pas afgetrapt.