Met een mysterieuze tweet en een korte video lijkt Thibaut Courtois zijn fans warm te maken voor een documentaire “insidethibaut”. In een kort fragment krijgen we wat heet “beelden achter de schermen” te zien van de doelman, met op het einde ook een opvallende quote: “Eén van mijn dromen is ongetwijfeld het EK of het WK winnen met de Rode Duivels.”