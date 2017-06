Talpa komt met formeel tegenbod op TMG

Het Nederlandse mediabedrijf Talpa heeft zoals verwacht nu ook formeel een tegenbod uitgebracht op de Telegraaf Media Groep (TMG). Het bedrijf van mediamagnaat John de Mol biedt 6,50 euro per aandeel. Dat is een halve euro meer dan wat de Vlaamse uitgever Mediahuis en de huidig grootaandeelhouder van TMG, de familie van Puijenbroek, bereid zijn op tafel te leggen.

John De Mol schermt al maanden met zijn tegenbod, maar heeft nu pas een door beurswaakhond AFM goedgekeurd biedingsbericht gepubliceerd. Aandeelhouders van TMG kunnen vanaf woensdagochtend hun stukken aanbieden aan Talpa. De aanmeldingstermijn sluit op 9 augustus vlak na sluitingstijd van de beurs in Amsterdam.

Mediahuis, uitgever van onder meer De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg, en VP Exploitatie lanceerden eind april hun bod op TMG. Beide bedrijven willen de overname van het moederbedrijf van De Telegraaf in juli afgerond hebben.

60 procent

Er woedt al maanden een overnamestrijd om TMG. Mediamagnaat de Mol wil het bedrijf ook inlijven en heeft de handdoek nog altijd niet in de ring gegooid. Zijn bod van 6,50 euro per aandeel is hoger dan de 6 euro die Mediahuis en de Van Puijenbroeks neertellen, maar die laatste twee beschikken samen al over bijna 60 procent van de aandelen.

In een gezamenlijke reactie wijzen Mediahuis en VP Exploitatie daarop. “Talpa weet al lange tijd dat het aandelenbezit in TMG voor Mediahuis en VP Exploitatie strategisch is. Het enige bod op TMG dat kan slagen en daadwerkelijk leidt tot een overname, is het bod van Mediahuis en VP Exploitatie. Dat bod geeft zekerheid. Talpa doet dan ook enkel een bod op de minderheid van de aandelen TMG”, klinkt het.

Voor Mediahuis en VP Exploitatie staat nu voorop dat er duidelijkheid komt voor TMG, haar redacties, overige medewerkers en andere betrokkenen. “Mediahuis en VP Exploitatie zullen hun verantwoordelijkheid nemen om na een lange periode van onzekerheid TMG een duidelijke richting te geven en het ondanks moeilijke omstandigheden weer rendabel en succesvol te maken.”