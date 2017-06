Angst voor terreur neemt af: Belg gaat weer meer op buitenlandse vakantie

27 procent van de Belgen is van plan dit jaar naar het buitenland te reizen. Vorig jaar was dat maar 21 procent. Volgens Reisbijstand Touring wijst die stijging op een afnemende angst voor terroristische aanslagen. En toch blijft die vrees ook op vakantie in het achterhoofd spoken van bijna 1 op 5 reizigers.

Uit het jaarlijks vakantieonderzoek van Reisbijstand Touring waaraan 6.255 personen deelnamen, blijkt dat 17 procent van de reizigers op vakantie blijven rekening houden met een terroristische aanslag. Vorig jaar was die angst zo groot dat maar 2 op 10 Belgen van plan was om naar het buitenland te reizen. De aanslagen in Brussel lagen toen blijkbaar nog te vers in het geheugen. Touring stelt vast dat het vertrouwen dit jaar weer een beetje is toegenomen.

Belgen gaan meer dan één keer per jaar op vakantie. De citytrip is voor 38 procent van de Belgen dit jaar een gebruikte formule en steekt daarmee de klassieke strand- en zwembadvakantie (37 procent) voorbij. De auto blijft het favoriete reismiddel met 77 procent. 21 procent reist ook met die auto rond. 58 procent kiest ook voor het vliegtuig, de trein is een stuk minder populair (13%).

La douce France

Wat de bestemming betreft blijft Frankrijk met voorsprong favoriet, gevolgd door Spanje en Nederland. 9 van de 10 Belgen blijft overigens in Europa. Belangrijkste keuzefactor van de bestemming zijn de bezienswaardigheden ter plekke. De aanwezigheid van zon en warmte is voor de helft het bepalende element, voor 44 % is het de kostprijs.

Werk loslaten

Opvallend is dat 60 procent op vakantie de privémails bekijkt en 13% ook de werkmails. 42 procent geeft toe moeilijk het werk te kunnen loslaten, 1 op 10 is op vakantie bereikbaar voor het werk.

Bang

Waar zijn we bang voor op vakantie? Nog altijd meer om ziek te worden (43%) of een ongeval te krijgen (40%) dan om bestolen te worden (33%) of slachtoffer te worden van een aanslag (17%). Terecht, want 40 procent werd al eens ziek op vakantie en 11 procent raakte betrokken bij een ongeval. 28 procent had al eens problemen met de vlucht.