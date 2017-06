Bakkers slaan alarm: prijzen van boter en croissants gaan fors stijgen

Wie een croissantje bij zijn ontbijt wil, zal meer gaan moeten betalen. Dat beweert de Franse federatie van banketbakkers. Dat komt omdat de prijs voor boter, een cruciaal ingrediënt, fors gestegen is. Daarom trekken zij nu aan de alarmbel.

“De prijs van boter is 92 procent gestegen sinds mei vorig jaar”, zo zegt Fabien Castanier, van de Franse federatie voor brood- en banketbakkers. De vraag naar boter is immers, zowel in Europa als over de hele wereld, sterk gestegen. Maar het aanbod blijft beperkt. En dat is een groot probleem, want dat ingrediënt zit vaak in meer dan een kwart van de croissants en taartjes.

Onhoudbare financiële druk

Doordat bakkers zo veel moeten betalen voor boter kunnen zij amper nog winst maken, aldus Castanier. “Door de huidige prijs betalen wij allemaal jaarlijks bijna 68 miljoen euro meer dan normaal.” Die zware financiële druk zorgt ervoor dat de hele industrie in gevaar is. “Helaas gaat de situatie alleen maar verslechteren in de komende weken. In het slechtste geval is er te weinig boter ten opzichte van de vraag”, aldus Fabien Castanier, de secretaris van de federatie van Franse bakkers.

Dat heeft ook gevolgen voor de consumenten, aangezien de prijzen voor de klanten ook zullen stijgen, zodat bakkers niet te veel verlies maken, zo beweert Labbe. Dat zou voornamelijk het geval zijn bij croissants, taartjes en andere gebakjes die veel boter bevatten.

“Pas het alsjeblief aan voor we niets meer met boter kunnen maken”, klinkt het ook bij Matthieu Labbe, een woordvoerder voor de industriële bakkerijen. “Er is een reëel gevaar dat het uit de hand loopt, wat ook tot paniek kan leiden op de beurzen.”

Ook problemen in melkindustrie

Tegelijkertijd klagen de Franse boeren dat zij minder geld krijgen voor hun melk dan dat ze ervoor moeten betalen om het te produceren. Ook in andere delen van Europa, en ook in ons land, wordt die bezorgdheid gedeeld. Dat zou komen omdat Europa momenteel 350.000 ton poedermelk heeft, wat de markt voor het biologische product zou kannibaliseren.