Onschuldig kiekje van Messi slaat fans met verstomming

Ook voor Lionel Messi zit het seizoen erop, maar dat wil niet zeggen dat hij niet meer het onderwerp van gesprek kan zijn. Een foto van de Vlo op vakantie in Ibiza leidde tot heel wat discussie: wat is er aan de hand met de knie van de Argentijn?

Het is inderdaad een bizar beeld: op de foto die een fan met Messi maakte, lijkt het alsof er een bult op de knie van de Argentijn zit. In werkelijkheid staat het been van Messi natuurlijk naar buiten gericht, maar dat weerhield heel wat fans er niet van om volop te discussiëren over wat er met de ster van Barcelona aan de hand is.

De foto werd trouwens genomen op Ibiza, waar Messi en zijn aanstaande vrouw Antonella Roccuzzo, Luis Suarez en zijn vrouw Sofia Balbi en Cesc Fabregas en Daniella Semaan samen op vakantie waren.