Dit modehuis steunt Melania Trump wel met originele T-shirts

Als een van de weinige modehuizen die openlijk besloten dat ze Melania Trump wel zouden kleden, kreeg Dolce & Gabbana heel wat kritiek te slikken. Maar daar lijken de Italianen zich maar weinig van aan te trekken. Integendeel, ze hebben zonet een T-shirt uitgebracht die alle haters van hun label en de first lady op hun plaats moet zetten.

Domenico Dolce en Stefano Gabbana houden wel van enige controverse. Het hoefde dan ook niet te verbazen dat de Italianen als een van de weinigen onder de grote modehuizen besloten om Melania Trump wel te kleden. Zo droeg de first lady op haar eerste staatsportret dat door het Witte Huis werd vrijgegeven een zwarte blazer van Dolce & Gabbana. Iets waar vooral Stefano heel trots op was en dat dan ook uitgebreid onder de aandacht bracht op Instagram.

Het leverde hen heel wat kritiek op, maar daar vonden ze een prima antwoord op in de vorm van een T-shirt met daaraan een prijskaartje van 220 euro. Ze willen daarmee alle haters lik op stuk geven die opriepen hen te boycotten, door met een knipoog zelf op te roepen tot een boycot van hun label.

Wat je er ook mag van vinden, het is in elk geval wel een originele - maar prijzige - manier om met kritiek om te gaan. "Bedankt aan alle haters voor de inspiratie", liet Stefano nog weten via Instagram. Maar ook dat konden heel wat volgers maar matig appreciëren. "Dit is belachelijk" of "Schaam jullie" waren maar enkele van de reacties.

