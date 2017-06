Geen hakuna matata in diergaarde Blijdorp: koedoe valt giraffe aan

In diergaarde Blijdorp in Rotterdam was het hakuna matata-gevoel tussen een koedoe, een soort antilope, en een giraffe dinsdag ver te zoeken. Waar de diersoorten normaal vredig samenleven, ging het gisteren mis: een koedoemannetje viel één van de giraffen meermaals aan. Uiteindelijk kon het slachtoffer zich bij zijn soortgenoten voegen, waarna de aanvaller het voor gezien hield.

Veel mensen zagen het dierengeweld gebeuren. Een aantal nam de aanval op en zette de beelden op sociale media. Op video’s is te zien hoe de giraffehengst Banio achterna wordt gezeten door koedoe Nico. De giraffe raakt met zijn poten verstrikt in de horens van zijn belager, waarna het dier ten val komt. Nico beukt Banio vervolgens meerdere malen omver. De giraffe weet uiteindelijk op te staan en naar soortgenoten te rennen. De agressor zet nogmaals de achtervolging in, maar druipt uiteindelijk af.

Video: YouTube

Seks

De diersoorten leven al jarenlang naast elkaar in één verblijf. Bij Blijdorp is men dan ook geschrokken van het geweld, maar het dierenpark heeft wel een vermoeden waar de bokkensprongen van Nico vandaan kwamen: seks. “Er is op dit moment een koedoevrouwtje bronstig en dat verklaart waarschijnlijk het gedrag van onze Nico”, aldus de diergaarde tegen RTV Rijnmond. “Voorlopig houden we Nico in ieder geval apart van de giraffen.”

Video: YouTube

Geen ernstige verwondingen

Banio is inmiddels nagekeken door de dierenarts. Hij heeft enkel wat oppervlakkige wonden. Dat komt doordat de koedoe doppen op zijn horens heeft. Ook Nico mankeert niks.