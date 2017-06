Tanja Dexters gaat Madonna achterna

Ex-Miss België Tanja Dexters loopt tegenwoordig met een stralende glimlach rond en die is voor een deel te wijten aan haar tandjuweel. De 40-jarige blondine draagt een sieraad met schitterend kruisje in de mond en deelde er een foto van op Instagram.

“I believe in love. I believe in family. Amen”, schreef tanja bij het kiekje aan de Belgische tandarts Sallyn die werkt als Sally Dental Stylist en van tandjuwelen haar specialiteit heeft gemaakt. Haar juwelen, zogenaamde grills, schuif je over de tanden en klaar. Een sieraad wordt op maat van het gebit gemaakt en kost rond de 350 euro. Twee jaar geleden pronkte Josje Huisman al met een tandjuweel.



I believe in Love. I believe in Family. Amen! ?? @sallydentalstylist Een bericht gedeeld door Tanja Dexters (@tanjadexters) op 8 Jun 2017 om 9:36 PDT



Trend bij wereldsterren

In de Verenigde Staten zijn de grills al langer populair. In 2013 verscheen Madonna met een bling bling beugel in de mond in een fitnesscentrum in Rome. Ook andere wereldsterren experimenteerden met de trend, onder wie Rihanna, Katy Perry en Beyoncé. Miley Cyrus droeg een mondstukje in haar videoclip ‘We Can’t Stop’. Meer nog: in de jaren 80 waren tandjuwelen ook al in de mode.

Niet zonder risico

De vzw verbond voor Vlaamse Tandartsen vindt grills geen goed idee, zo vertelden ze eerder in een interview met Het Nieuwsblad. Vooral goedkope varianten kunnen het glazuur van je tanden beschadigen en ontstekingen en verschuivingen veroorzaken in het gebit. De juwelen maken het ook moeilijker om je tanden te poetsen, waardoor er gaatjes kunnen ontstaan. Om nog maar te zwijgen over het metaal in je mond, waardoor je met een allergische reactie - of erger - een vergiftiging kunt geconfronteerd worden.