Wanhopige moeder gooit baby uit brandend flatgebouw in Londen

Bij de brand in de Grenfell Tower in de Latimer Road in de wijk North Kensington heeft een moeder haar baby uit het raam moeten gooien. Ze kon door brand niet uit haar appartement, dat vertelt een ooggetuige aan het persagentschap PA.

Dramatische taferelen in Londen: bij een grote brand in een appartementsblok in het westen van Londen vielen minstens 50 gewonden, intussen is er sprak van minstens 6 doden. dat aantal gaat waarschijnlijk nog oplopen,dat meldt de Londense brandweer.

Nu vertelt een ooggetuige aan het persagentschap hoe een vrouw gedwongen werd om haar baby uit het raam te smijten. “Ik denk dat het de negende of tiende verdieping was”, vertelt Samira Lamrani.

“Verschillende mensen stonden aan het raam, paniekerig te schreeuwen en op de ruiten te slaan. Eén van die ramen stond gekipt, en een vrouw deed teken dat ze haar baby naar beneden ging gooien. Ze leek te vragen of iemand de baby kon vangen. Een man is naar het gebouw gelopen en heeft het kindje kunnen vangen.” Hoe het met de baby en de moeder momenteel gesteld is, is niet duidelijk.

IN BEELD. Inferno in Londen

”Een vriendin van mijn dochter heeft een man gezien die uit het raam klom met een soort zelfgemaakte parachute, hij probeerde zo uit het raam te klauteren.” De gruwel die de vrouw zag was naar eigen zeggen onbeschrijfelijk, ze zag op verschillende verdiepingen mensen, als ratten in de val. “Het geschreeuw van al die kinderen, dat vergeet ik nooit.”

Ook was de vrouw met de baby geen unicum, er zijn verschillenden getuigenissen van mensen die uit het brandende gebouw zijn gesprongen. Zara, een bewoonster van het gebouw, vertelt aan LBC hoe een vrouw haar zoon uit de raam gooide. “Ik denk dat hij ok is”, zegt de vrouw, “ik denk dat hij er met een gebroken been en wat kneuzingen vanaf komt”.