Actrice deelt trucje om kinderen veilig te houden terwijl je boodschappen uitlaadt

De Amerikaanse actrice Kristen Bell (36) past een geniaal trucje toe als ze haar boodschappen uitlaadt, zodat haar dochters dicht bij de auto blijven en ver weg van andere voertuigen. De blonde ster deelde de zogenaamde ‘Hands on the Circle’ hack via Instagram.

Het principe is heel simpel. “Hands on the Circle” betekent dat kinderen hun handen op de brandstofklep moeten leggen. Het trucje is uitgevonden door mijn schoonzus en heeft tot nu toe mijn kinderen veilig aan de kant, weg van het voorbijrijdende verkeer, gehouden als ik de koffer leegmaak”, schrijft de blondine bij een foto van de handen van haar dochters die op het klepje rusten.





Het is niet de eerste keer dat Bell, die we onder meer kennen van haar rol in ‘Burlesque’ en als stem van ‘ Gossip Girl’, een hack voor mama’s deelt. In mei deelde ze haar oplossing voor als de elastiek in een pamper die je aan en uit kunt trekken het begeeft. “Gebruik een haarelastiekje”, schreef ze bij een verduidelijkende foto.



Quick fix for a broken pull up when you're on an airplane? Hair tie. BOOM. Next question. #mom Een bericht gedeeld door kristen bell (@kristenanniebell) op 17 Mei 2017 om 7:34 PDT



In februari deelde ze dan weer een trucje om de boterhammen van kinderen aantrekkelijker te maken. Ze kleurde kaas met groentesap van onder meer bieten en rodekool. Het resultaat na het roosteren? Een snack met regenboogkleurig beleg.