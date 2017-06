Op citytrip naar Rome? Verboden te picknicken of stoeien aan de fonteinen

Het zal u voortaan een flinke duit kosten als u het voorbeeld wilt volgen van Anita Ekberg. Rome deelt immers boetes uit aan iedereen die vanaf nu te bond maakt in of aan een van de beroemde waterpartijen in de stad.

In 1960 nam de Zweedse actrice Anita Ekberg een verfrissende duik in de Romeinse Trevifontein. De scène uit La dolce vita wordt tot vandaag als één van de meest iconische uit de filmgeschiedenis beschouwd. Dat veel toeristen Anita’s voorbeeld volgden, nam Rome hen doorgaans niet in dank af.

Omdat het stilaan de spuigaten uitliep - en niet enkel aan de Trevifontein - kondigde de burgemeester Virginia Raggi eerder dit jaar enkele maatregelen aan. Maar die maatregelen lijken hun effect te missen, is te lezen in boze Italiaanse krantenkoppen. Daarom komen er voortaan boetes.

Wie zich voortaan misdraagt aan een van de beroemde waterpartijen, mag zich aan een boete van minstens 40 euro verwachten. Die krijg je aan de broek als je bijvoorbeeld op de rand van een fontein zit te picknicken, of als je je voeten in het water laat bengelen. Wie zich waagt aan een volwaardige plons, krijgt een boete van 240 euro.

‘We moeten onze stad beschermen’, vindt burgemeester Raggi. ‘Goed gedrag is belangrijk.’ De boetes zijn voorlopig nog maar tot 31 oktober van kracht.