Man met vuurwapen schiet belangrijk Republikeins parlementslid neer af tijdens honkbalwedstrijd

Bij een schietpartij in de de stad Alexandria in de Amerikaanse staat Virginia zijn vijf gewonden gevallen, waaronder het Republikeinse parlementslid Steve Scalise. Een schutter opende het vuur terwijl Scalise en zijn medewerkers aan het honkballen waren.

Scalise is in de heup geraakt terwijl één van zijn medewerkers een kogel in de borst kreeg. De schutter is gearresteerd, zo meldt de lokale politie. Senator Mike Lee getuigde aan Fox News dat hij dacht dat de schutter dood was, wat erop kan duiden dat de politie de man moest neerschieten. Volgens Lee bloedde Scalise hevig en moest een medewerker zijn riem gebruiken om het bloeden te stelpen.

Scalise zou niet in levensgevaar verkeren en de politie is massaal ter plaatse. De schutter zou een blanke man zijn maar dat nieuws kon nog niet bevestigd worden. Pittigt detail: het parlementslid staat bekend als een vurig voorstander van vrij wapenbezit in de VS.

President Donald Trump en vicepresident Mike Pence zijn op de hoogte van de situatie, aldus woordvoerder Sean Spicer op Twitter:

Both @POTUS & @VP are aware of the developing situation in Virginia. Our thoughts and prayers are with all affected. — Sean Spicer (@PressSec) 14 juni 2017

Volgens getuige Ron Desantis liep een man “naar ons toe om te vragen of er Republikeinen of Democraten aan het sporten waren”:

Rep. DeSantis who at baseball practice recalls: “A guy...walked up to us that was asking whether it was Republicans or Democrats out there.” pic.twitter.com/GwozCPRdve — Fox News (@FoxNews) 14 juni 2017

Een andere getuige, Mo Brooks, zag plots een vuurwapen en hoorde daarna schoten. “Ik hoord Scalise roepen toen hij werd neergeschoten. Het ging om een semi-automatisch wapen dat maar kogels bleef afvuren. Ik heb me met twee andere verstopt achter wat plastiek.”

De situatie is nu onder controle, aldus Brooks. De gewonden werden met een helikopter naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht.

Rep. Mo Brooks: “I see a rifle… I hear another blam… at the same time I heard Steve Scalise scream. He was shot” https://t.co/3WEAVitnwY — CNN International (@cnni) 14 juni 2017

#BREAKING Shooting at Congressional baseball practice. Scalise hit. Other staffers hit. Gunmen with rifle — Chad Pergram (@ChadPergram) 14 juni 2017