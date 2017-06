COLUMN. Hoeveel pogingen heb je nodig om een driejarige (Belgische) groentes te doen eten?

Een maand Belgisch eten leverde een paar primeurs op in mijn keuken. Vijf toppers (waarvan twee oplossingen voor wie na mijn vorige column net als ik geen appel meer durft weg te gooien) en hoe mijn groentevrezende jongste van drie daarop reageerde.

Vlaams dieet

Het diëtistenteam van professor Christophe Matthys van het UZ Leuven heeft ooit een Vlaams menu uitgewerkt. Ze sturen een voorbeelddag door, ter inspiratie.

– Als ontbijt een sneetje volkorenbrood met Becel, Petrus-kaas en een appel.

– Als tienuurtje een yoghurt met aardbeien.

– Als middagmaal soep, kip met vel, gekookte aardappelen, erwtjes en wortelen, margarine, en een yoghurt.

– Als vieruurtje een magere platte kaas van de hoeve met bruine suiker en een peer.

– Als avondmaal een volkorenboterham met Becel, confituur en aardbeien, een mager plattekaasje van de hoeve, en wortel en tomaat met koolzaadolie.

– Als tussendoortje een glas halfvolle melk.

Score bij de zoon: 1 erwt, 1 worteltje.



Aspergezonnetjes

Aardbeien! Hierboven las je het al: het is niet dat we ons de geneugten van het leven moesten ontzeggen, de voorbije maand waarin we alleen Belgisch aten. Het is ook het seizoen van asperges, die we twee keer in ons groentepakket vonden. Onze oudste, groenteminnende zoon is al fan. De jongste overtuigen, dat proberen we met aspergezonnetjes, een recept van Lien Willaert. De oudste haalt de asperges met plezier door ei, bloem en paneermeel voor we ze bakken in de pan en met een eitje serveren. Als mijn man het twee weken later in de oven overdoet, zijn ze iets minder goudbruin, maar even lekker. Al houdt de groentehater het telkens na een hap voor bekeken.



Gehaktbrood met krieken

Bij het begin van onze Belgische maand mailde lezer Toine me zijn recept voor gehaktbrood met krieken. Een klassieker die nog nooit onze keuken gepasseerd was. Uitdaging aanvaard. Gehakt mengen met een fijngesneden ajuin en 2 eieren, in paneermeel draaien en bakken voor je het 45 minuten in de oven zet, op 180 °C. Daarna een blik zilveruitjes koken, een bokaal Limburgse krieken erbij en afblussen met Kriek Boon. Uitjes en krieken hielden zuur en zout goed in balans, maar mijn saus was nog te lopend. Iets om eens op een winterse zondag over te doen, met een bokaal uitjes en krieken waar minder vocht in zit. Krijgt een vervolg in onze keuken.

Maar krieken zijn geen groente, zeker?



Eierkoeken met appel en rabarber

Sinds we met Sinterklaas deze eierkoeken van Chicks Love Food klaarmaakten, komen ze in alle varianten uit onze oven. Want 100 gram bloem mengen met 2 eieren, 2 lepels bakpoeder en 125 gram appelmoes en die hoopjes deeg 15 minuten op 175 graden bakken is écht niet moeilijk. Nog goed nieuws: het werkt met moes van elke soort fruit. Deze keer stoofde ik een steel rabarber met twee appelen. Ik waagde het erop zonder suiker of honing en stopte de eierkoeken met een zuurtje in de knabbeldoosjes voor de school. Te zuur? Dat vonden de jongens tot mijn verbazing niet. Lekker en voorraaddoos na twee dagen leeg. Punt voor de rabarber!



Gezonde ijsjes in een zakje

Citrusvruchten vind je niet Belgisch, maar aten we deze maand ook, dankzij ons fruitpakket. (De verklaring lees je zaterdag in Magazine.) Eén lepel citroensap ging in gezonde ijsjes, waarmee we de overschotten van ons groente- en fruitpakket op een andere manier wegwerkten. De Zipzicle-zakjes uit het kookboek IJs in elk seizoen heb ik niet gevonden in de winkel, herbruikbare plastic vormpjes wel. We kozen voor tweekleurige ijsjes en vulden de vormpjes met een mengsel van een halve rode biet en tien aardbeien en een mengsel van een steel selder, een groene appel en een eetlepel citroensap. Vooral het rode ijs viel bij de zoon van zeven in de smaak. De zoon van drie? Die blijft niet beet te nemen met vermomde groentes.

Hoe het mij en mijn gezin verder verging, een maand Belgisch eten, lees je nu zaterdag in Nieuwsblad Magazine.