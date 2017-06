Interieur Dit zijn de mooiste studentengebouwen wereldwijd

Op de Britse website StudentTenant.com verzamelen ze wereldwijd locaties waar studenten kunnen in worden gehuisvest. Zij zitten dus op de eerste rij om er de leukste accommodaties en bijzonder vormgegeven gebouwen er uit te plukken. In een blogpost lijsten ze op waar je de tien meest spectaculaire kunt vinden. "De dagen dat studenten hun tijd moesten slijten in Spartaanse kamers met vieze tapijten en waar er niet genoeg druk op de waterkraan zit, zijn voorbij", klinkt het bij StudentTenant. "Studenten kunnen nu leven in wel doordachte en vormgegeven verblijven die hen een productieve omgeving aanbieden zodat ze makkelijker goede punten kunnen halen."