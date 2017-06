New York Times streng voor Belgische corruptieschandalen

De Amerikaanse krant The New York Times gebruikt het ontslag van de Brusselse burgemeester Yvan Mayeur als kapstok om de reeks schandalen in ons land te duiden. ‘De bestuurlijke complexiteit in het land heeft een klimaat van corruptie gecreëerd.’

‘Een schandaal heeft de Brusselse burgemeester van zijn stoel geduwd. Nu is hij nergens meer te vinden’, titelt The New York Times. Het ontslag van Yvan Mayeur is volgens de krant tekenend voor de stand van zaken in de Belgische politiek.

‘Het bizarre ontslag is slechts het laatste geval in een reeks van corruptiezaken.’ The New York Times verwijst naast het Samusocial-schandaal ook naar Publifin-affaire in Wallonië, waarbij lokale politici een aardige verloning kregen door een zitje in de adviesraden van Publifin, en de Telenet-affaire waarbij Siegfried Bracke betrokken was.

Journalist Milan Schreuer omschrijft België als ‘een land waar de macht verdeeld is door regionale en linguïstische lijnen’ en ‘een land met meerdere regeringsstructuren: federaal, regionaal, provinciaal en lokaal.’ Door die complexiteit wordt ons land door sommige critici ‘de meest welvarende failed state’ genoemd.

De Standaard-journalist en historicus Marc Reynebeau verduidelijkt in het artikel: ‘Deze ethisch dubieuze praktijken zijn al decennia een onderdeel van de ouderwetse politieke cultuur in België. Er is een groeiend wantrouwen in politici en een groeiend vermoeden van corruptie. Dit hangt samen met de golf van populisme in Europa.’

‘Politieke partijen, zeker de partijen die al lang aan de macht zijn, hebben de neiging om de macht nog meer naar zich toe te trekken door overal partijleden in raden van bestuur te positioneren en zo parallelle politieke structuren op te richten’, aldus Reynebeau. ‘De politieke partijen kunnen deze schandalen niet kunnen blijven negeren.’