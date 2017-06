Had het inferno in Londen vermeden kunnen worden? Actiegroepen al jaren bezorgd over brandveiligheid

In het westen van Londen woedt een grote brand in de Grenfell tower, een flatgebouw met 120 appartementen. De bluswerken zijn nog bezig, maar het is nu al duidelijk dat er grote gaten zitten in de brandveiligheid. Een bewoner noemde het gebouw een ‘accident waiting to happen’ en de voorzitter van de ‘Grenfell Action Group’ klaagt de gebrekkige brandveiligheid al jaren aan.

De Grenfell-toren is een hoogbouw in brutalistische stijl en werd gebouwd in 1974. In totaal zijn er 120 appartementen, verspreid over 24 verdiepingen. De meest recente renovaties dateren van 2015-16, die werden gedaan door Rydon Constructions en hebben ruim 11 miljoen euro gekost.

Een woordvoerder van het bedrijf zei “in shock” te zijn door de brand, maar stelde wel dat alle werken in regel waren qua brandveiligheid. Het bedrijf renoveerde onder andere de buitengevel. Die werd beter geïsoleerd, alle ramen werden vervangen en de gevel werd bedekt met regenpanelen. Een bewoner beschreef die als zijnde een “pvc-achtig materiaal, dat in geen tijd vuur vatte. Het leek wel een lucifer”.

Een bewoner beschreef hoe de gevelbekleding in heel snel vuur vatte. Foto: AP

Vier jaar

De Grennfell Action Group hekelt al vier jaar de brandveiligheid van de toren. In 2012 ontdekte ze dat een heleboel brandblussers in het gebouw al een jaar over datum waren. In 2013 waarschuwde de groep dat alle brandveiligheidsmateriaal al een jaar niet getest was. Vorig jaar doopte de groep het gebouw om naar ‘The Grenfell Tower of Babel’.

“Er zijn geen instructies geafficheerd in de Grenfell Tower over hoe een bewoner moet reageren in geval van brand”, klinkt het in de blogpost. Aan The Daily Mail zei een woordvoerder dat “alle waarschuwingen in dovemansoren zijn gevallen. Dit was onvermijdelijk, het was slechts een kwestie van tijd.”

Foto: Photo News

Fundamenteel onveilig

Meerdere bewoners getuigden al kort na de brand dat ze geen brandalarm hadden gehoord, volgens andere bewoners is er zelfs geen centraal brandalarm aanwezig. Ook de zogenaamde ‘stay put-policy’ stellen veel bewoners al enkele jaren in vraag, zegt gemeenteraadslid Judith Blakeman. “De bewoners maken zich al meerdere jaren zorgen over de brandveiligheid van de blok, maar steeds kregen ze hetzelfde te horen. Nee, maak je geen zorgen, het is ok, tenzij het bij jou brandt, blijf waar je bent en je zal binnen het uur gered worden door de brandweer.”

Volgens Darren Baird, een gepensioneerd brandexpert, houdt de ‘stay put-policy’ steek bij oude gebouwen, maar niet als de renovaties het gebouw veranderen in “een gatenkaas”.

“Ik heb honderden hoogbouwbranden gezien in mijn leven en zelden breekt zo’n brand uit een appartement. Bijna altijd beperkt die zich tot één appartement, dat is inherent aan de structuur”, zegt Baird. Hij stelt dat de renovatiewerken mogelijk de structurele brandveiligheid van het gebouw hebben aangetast.

De komende dagen wacht ongetwijfeld een grondige doorlichting van het gebouw. Sadiq Khan, de burgemeester van Londen, kondigde al snel na de brand aan alle Londense brandveiligheidsvoorschriften te herzien.