De Franse supermarktketen Carrefour verkoopt geen hondenvlees meer in China. De hoofdzetel in Parijs heeft na hevig protest van dierenrechtenorganisaties beslist om het hondenvlees dat in twee Chinese filialen werd verkocht, uit de rekken te halen.

Carrefour heeft in totaal meer dan 200 verkooppunten in China. Volgens dierenrechtenorganisatie Animals Asia beloofde de keten in 2012 al om er geen hondenvlees meer te verkopen, maar na een inspectie ontdekte de vereniging dat Carrefour zich in twee filialen in de provincie Jiangsu niet aan die belofte hield. Animals Asia trof er onder meer ‘hondenvlees in schildpaddensaus’ aan en er was ook gedroogd hondenvlees te koop.

Volgens de hoofdzetel van Carrefour in Parijs gaat het om “een zeer geïsoleerd geval” en zijn enkel de twee filialen in Jiangsu betrokken. Het vlees in kwestie werd volgens de keten meteen uit de rekken gehaald.

In China worden elk jaar 10 miljoen honden gedood voor consumptie. Het eten van hondenvlees is er niet verboden, maar er is wel groeiend protest van Chinese dierenrechtenorganisaties.