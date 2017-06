Meubelwinkel Habitat verdwijnt uit ons land

De van oorsprong Londense meubel-en designzaal Habitat verdwijnt binnenkort uit ons land. Habitat heeft twee winkels in ons land, één in de Antwerpse Stadsfeestzaal, één in Woluwe.

De Belgische winkels sluiten binnenkort allebei. Op het hoofdkantoor van de winkel wil men geen commentaar kwijt over de zaak. Het nieuws wordt wel bevestigd door de werknemers van het Antwerpse filiaal. "Verder weten wij ook nog helemaal van niets. We weten niet tot wanneer de winkel zou openblijven of wat er met ons zal gebeuren", klinkt het in Gazet Van Antwerpen. Ondertussen worden er kortingen gegeven van 30 tot 70 procent op de bestaande collectie.

Eric Baeten, die de franchise van de Belgische winkels in handen heeft, wijst naar de Franse moederholding Cafom. "Cafom zit met een geldtekort, waardoor het al twee jaar weinig voorraad bestelt en wij al die tijd met leveringsproblemen kampen. We kunnen onze klanten niet bedienen als we niet zeker weten dat de meubelen geleverd worden", zegt hij in De Standaard. Woensdag zou er naar verluidt overleg zijn tussen Baeten en het personeel van de winkels.