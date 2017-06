Telenet Oostende is voor zesde keer op rij kampioen in het basketbal

Brussel - Telenet Oostende heeft zich voor de zesde keer op rij tot Belgisch kampioen in het basketbal gekroond. Dat deed het door in Brussels een beslissende derde zege te boeken: 64-77.

Na de pijnlijke thuisnederlaag van zondag schoten de troepen van Dario Gjergja verschroeiend uit de startblokken in Neder-Over-Heembeek. De bezoekers leidden na het eerste quarter met maar liefst 8-25. Bij de rust stond het 27-41. Ook in het derde quarter (17-16) kon Brussels zich niet opnieuw in de wedstrijd knokken. In het slot kwam het team van Serge Crèvecoeur nog terug tot 62-65, maar een nieuwe stunt zat er niet meer in. Oostende kon opnieuw rekenen op zijn Serviërs Dusan Djordjevic en Rasko Katic, goed voor respectievelijk 17 en 15 punten. Bij Brussels was Chris Dowe met 15 punten het best bij schot. Oostende verloor in de play-offs slechts één partij.

De eindstrijd van de play-offs had Oostende in de Versluys Dôme geopend met een 78-70 zege, waarna het met 59-60 ging winnen bij Brussels. Zondag volgde de verrassende 78-93 overwinning van de Brusselaars.

In februari mocht Oostende ook zijn achttiende Beker van België in de trofeeënkast zetten. Voor de vijfde opeenvolgende keer lukt de club de dubbel. Brussels stond voor het eerst in de finale van de play-offs.