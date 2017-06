Belgisch vliegtuigje moet noodlanding maken in Frankrijk

Een Belg heeft woensdag rond 16.30 uur met zijn tweemotorig vliegtuigje een noodlanding moeten maken op de luchthaven van Lille-Lesquin in Frankrijk. De twee inzittenden zijn ongedeerd.

Aan boord van het vliegtuig zaten twee mensen, de eigenaar en de piloot. Die laatste heeft volgens de nieuwswebsite La Voix du Nord meer dan 30.000 uren vliegervaring en heeft een verleden als gevechtspiloot in het Belgische leger. Het was dankzij die jarenlange vliegervaring dat de piloot, een zestiger, het toestel veilig aan de grond kon zetten.

Het vliegtuigje was op de terugweg naar de luchthaven van Charleroi, nadat het een tussenstop had gemaakt op de luchthaven van Le Touquet in de Noord-Franse regio Pas-de-Calais.