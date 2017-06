Deze spannende achtervolging ging viraal, maar nu doet de producer een opvallende bekentenis

Het was één van de meest omstreden fragmenten ooit uit de BBC-reeks Planet Earth. Tijdens de eerste aflevering van Planet Earth II pakten de documentairemakers meteen uit met een scène die viraal ging op het internet. Maar was die nu echt of net in scène gezet? Deze week deed een producer een opvallende onthulling, al ontkent de Britse BBC met klem.

Een pasgeboren zeeleguaan ligt doodstil in het zand. Hij wacht zijn moment om te bewegen af want onder de omliggende rotsen liggen een aantal wurgslangen op de loer. Plots vindt de zeeleguaan dat zijn moment gekomen is en hij zet de sprint van zijn leven in. Enkele slangen missen hun prooi maar dan lijkt de arme stakker eraan voor de moeite. De zeeleguaan weet zich echter miraculeus los te wringen en ontsnapt via een ultieme wip op een rots.

Het fragment won vorige maand nog de BAFTA-televisieprijs voor ‘Must see tv moment’, maar meteen na de uitzending rezen er vragen of de zo perfecte clip niet echt te mooi was om waar te zijn. Was alles in scène gezet en werden beelden van verschillende leguanen gebruikt?

“Niet zo goed in takes”

Elizabeth White, de producer die verantwoordelijk was voor de bewuste aflevering, verbaasde dinsdag alle kijkers door toe te geven dat het niet om dezelfde iguana ging. “Het was niet dezelfde, nee, en we hebben veel andere clips moeten toevoegen aan de scène. Jammer genoeg zijn hagedissen, slangen en iguana’s niet zo goed in takes opnieuw doen.”

Ze voegde eraan toe dat voor de bewuste scène beelden twee camera’s gebruikt werden. “Voor de continuïteit was het beter om de scènes samen te verknippen om zo de best mogelijke scène samen te stellen.”

Foto: BBC

BBC ontkent

Opvallend genoeg ontkent de Britse omroep BBC met klem dat het om verschillende reptielen ging. “De BBC ontkent elke suggestie dat deze prijswinnende clip van de iguana’s versus de slangen in scène is gezet.”

“De finale achtervolging waarin één iguana ontsnapt van de slangen werd gefilmd met twee camera’s, zodat we zowel de individuele iguana als de slangen konden volgen.”

“Zoals vaak bij natuurdocumentaires werden pick-up shots zoals close-ups van de ogen apart opgenomen, om het verhaal zo duidelijk mogelijk te maken voor de kijkers.”