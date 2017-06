38 miljoen, 25 miljoen... Anderlecht vraagt zotte prijzen voor zijn sterkhouders

Anderlecht wil straks presteren in de Champions League. Daarom mogen bepaalde sterkhouders in geen geval vertrekken. Geïnteresseerde clubs die nu aankloppen voor Leander Dendoncker (22) krijgen dus te horen: 38 miljoen euro. En een Duitse club die polste naar Sofiane Hanni (28) werd weggejaagd met een vraagprijs van 25 miljoen. Onrealistische prijzen als afschrikmiddel: steeds meer Belgische clubs hanteren deze (risicovolle) strategie. Jürgen Geril en Koen Van Uytvange

Eigenlijk zou Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck in september met een gerust gemoed met pensioen kunnen. Titel en Champions League gehaald met twee jeugdproducten – Tielemans en Dendoncker – en dat duo kan samen straks zo’n 45 miljoen euro opleveren. Lucratiever dan dit wordt het wellicht nooit meer.

Alleen is Van Holsbeeck dat niet van plan. Ja, Tielemans werd aan Monaco verkocht voor het Belgische transferrecord van 25 miljoen euro, maar bij Dendoncker doet paars-wit er alles aan om hem nog een jaar te houden. Nochtans staat de 22-jarige marathonman op de radar van verschillende clubs. Everton informeerde, Atlético wil hem reserveren voor januari en ook een Duitse subtopper meldde zich. Allemaal kregen ze te horen dat Dendoncker circa 38 miljoen kost, terwijl zijn reële transferwaarde zeker 15 miljoen euro lager ligt.

Hetzelfde verhaal bij Sofiane Hanni. Toen een vermogende Duitse club informeerde, kreeg die een transfersom van 25 miljoen te horen. En dat terwijl ­Hanni vorige zomer voor 1,6 miljoen euro werd gekocht van KV Mechelen, zijn kleine contract van 600.000 euro per jaar nog moet worden opgewaardeerd en de dribbelaar Anderlecht niet eens wil verlaten.

Team bouwen

Transferprijzen als afschrikmiddel: het is een beproefde strategie. Voor Belgische clubs is gestaag aan een ploeg bouwen quasi onmogelijk , want hou een sterk team maar eens langer dan een jaar samen. Zulte Waregem bijvoorbeeld verliest na één seizoen Meïté, Lerager en Dalsgaard en begint – weliswaar met een gevulde bankrekening – weer vanaf nul. Oostende verspeelt Dimata (aan Wolfsburg) en wellicht ook Marusic en/of Musona.

Dat scenario wil Anderlecht nu te allen prijze vermijden. RSCA kan simpelweg astronomische prijzen vragen voor de overblijvende goudhaantjes omdat het toch al genoeg gecasht heeft door de 20 à 25 miljoen van de Champions League en de ­recordtransfer van Tielemans.