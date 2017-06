Januzaj maakt radicale keuze en is grof wild op transfermarkt

Het is tot een definitieve breuk gekomen tussen Manchester United en Adnan Januzaj (22). De Red Devils wilden de Kosovaarse Belg verkopen met een terugkoopoptie aan Real Sociedad, maar daar kan volgens de familie Januzaj geen sprake van zijn. De Januzajs zijn ontgoocheld in de handelwijze van United en sturen aan op een definitieve verkoop. Bart Lagae

Voor de famile Januzaj is het verhaal United afgelopen. Ze willen alleen akkoord gaan met een definitieve verkoop zónder terugkoopoptie

Het einde van het sprookje. Dat is het vertrek van Adnan Januzaj bij Manchester United. De Brusselaar trok met zijn Kosovaars-Albanese familie in 2011 van Anderlecht naar Manchester. Sir Alex Ferguson was een grote fan en Ryan Giggs, toen nog speler, bekommerde zich om het talent.

In het seizoen 2013-2014 debuteerde Januzaj voor de eerste ploeg van United en werd hij het lichtpunt in een donker seizoen onder David Moyes. Zijn snelle ontbolstering leverde hem zelfs een WK-selectie op.

Drie jaar later is het stil geworden door Januzaj. Zowel Louis van Gaal als diens opvolger José Mourinho had geen plaats voor Januzaj in de kern. Maar de clubleiding weet dat de Belg nog steeds populair is en gelooft in zijn kwaliteiten. Daarom stuurde het na twee uitleenbeurten (Dortmund en Sunderland) voor volgend seizoen aan op een verkoop met terugkoopoptie. Met Real Sociedad was ook een kandidaat gevonden.

De Januzajs stelden echter hun veto tegen die constructie. Voor hen is het verhaal United afgelopen en ze willen alleen akkoord gaan met een definitieve verkoop zónder terugkoopoptie. Op die manier zijn er heel wat meer kandidaat-overnemers. Januzajs prijskaartje zou 10 tot 15 miljoen euro bedragen. Dat is veel voor een speler die nog een jaar onder contract ligt, maar verschillende Franse en Italiaanse topclubs zouden bereid zijn een fikse transfersom te betalen.

Lyon verkocht gisteren centrale middenvelder Corentin Tolisso voor 41,5 miljoen euro aan Bayern München en beschikt over een hoop vers geld. Gisteren raakte al bekend dat ook Roma Januzaj wil. Monaco, Marseille, Inter en AC Milan zijn vier andere clubs die hun interesse al lieten blijken.