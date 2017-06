Bibliotheek op zoek naar mysterieuze ‘boekenkakker’

Halle - Wie doet nu zoiets? Het personeel van de bibliotheek in Halle kan het niet geloven: al drie woensdagen op rij heeft iemand zijn gevoeg gedaan op boeken en een cd in de bibliotheek van Halle. Telkens liet de vervuiler de ­besmeurde stukken achter op het toilet. Cultuurschepen Marc Snoeck (SP.A) schakelt nu de politie in om de ­dader te vatten.

De bibliotheek van Halle ­bevindt zich in een statig oud herenhuis aan de ­Basiliekstraat, in het centrum van de Vlaams-Brabantse stad. Hier komen ­Hallenaars en de studenten van de vele scholen in de buurt hun lees- en luistergerief halen. Er was ooit een poging tot inbraak, maar voorts bleef de bibliotheek gespaard van vandalisme. Tot vier weken geleden.

“Woensdagnamiddag 24 mei vond de poetsvrouw op het mannentoilet een boek waarop iemand zijn behoefte had gedaan. Het was een boek over vogels”, zegt cultuurschepen Marc Snoeck. “Geen prettige vondst natuurlijk. Maar de poetsvrouw heeft alles netjes opgekuist en in de vuilnisbak gegooid. Men ging er toen van uit dat iemand ziek was geworden op het toilet. Een ongelukje.”

Maar een week later, weer op woensdagnamiddag, werd dezelfde vondst gedaan. Alweer lag op het herentoilet een besmeurd boek, deze keer over wiskunde. “De medewerkers van de bibliotheek zijn er zeker van dat het menselijke uitwerpselen waren”, zegt schepen Snoeck. Vorige week woensdag sloeg de toilet-vandaal een derde keer toe. Deze keer ­besmeurde hij een cd.

Klacht bij politie

Het personeel zit met de handen in het haar. Er is geen camerabewaking, niemand heeft iets gezien, een verdachte is er al helemaal niet. “We hebben het speciaal nagekeken, er is niemand die ­onlangs een fikse boete kreeg omdat hij zijn boeken te laat terugbracht. Dus dit kan geen wraakactie zijn”, zegt Snoeck.

Intussen werd beslist een klacht in te dienen bij de ­politie. “Hopelijk kan de ­politie de vandaal oppakken.” In ­afwachting wordt geen enkel ­risico genomen: het toilet in de bibliotheek gaat waarschijnlijk op slot. Wie dringend moet, zal de sleutel moeten vragen aan de balie.