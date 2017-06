Stroompanne treft Brussels Airport: reizigers niet te spreken over gebrekkige communicatie

Een grote stroompanne heeft de luchthaven van Zaventem getroffen. Honderden reizigers stonden een tijdlang voor de deuren van de vertrekhal te wachten om binnen te mogen. Intussen werken alle systemen terug normaal al zullen de vertragingen wellicht nog de hele dag duren. Reizigers klagen over de gebrekkige communicatie van de luchthaven.

Een donkere vertrekhal, computersystemen die niet opstarten en honderden reizigers die noodgedwongen voor de deuren van de luchthaven staan te wachten. Een grote stroompanne heeft de luchthaven van Zaventem tijdelijk lamgelegd. Reizigers klaagden dat ze geen of amper informatie kregen.Sommige reizigers zeggen twee uur in de vertrekhal te hebben gedwaald voor iemand hen iets van info meedeelde.

De familie Verpoorten uit Houthalen-Helchteren staat buiten aan te schuiven. De hele familie is om 3.30 uur opgestaan voor een vakantie van een weekje in het Griekse Rhodos. Sinds 5 uur staan mama, papa en de twee kinderen van 4 ,5 jaar en 2 jaar oud aan te schuiven. Hun vlucht naar Griekenland zou om 7.25 uur moeten vertrekken,

“Vooral het feit dat we niets van informatie krijgen, stoort ons”, zegt de papa van het gezin. “We staan hier al anderhalfuur, de kinderen worden lastig.. maar we weten van niets. We hebben via de nieuwswebsites moeten lezen wat er hier aan de hand was. Je zou denken dat ze iets laten weten aan de mensen”

“Ik sta hier van 5.10 uur aan te schuiven”, zegt een reiziger Dimi Vercammen aan De Ochtend op Radio 1. Hij klaagt over gebrek aan informatie. “We kregen even een melding van de politie dat we plaats moesten maken voor de hulpdiensten als dat nodig zou zijn. Maar dat is de enige informatie die we hebben.”

Ook andere reizigers zijn niet te spreken over het uitblijven van de informatie, zegt Vercammen. “Geen informatie is echt wel een probleem.”

De problemen zijn even voor 5.00 uur donderdagochtend ontstaan, zegt Anke Fransen, de woordvoerder van de luchthaven, aan nieuwsblad.be. “Onze noodgeneratoren hebben onmiddellijk overgenomen. Maar die kunnen niet alle systemen voeden.”

Onder meer de bagagesystemen werkten niet, zegt Fransen. Daardoor moest alle bagage manueel verwerkt worden, wat veel meer tijd kostte dan normaal.

“Ondertussen werken de normale systemen weer, zegt de woordvoerder. Maar de luchthaven heeft wel veel vertraging op gelopen. En het zal nog wel even duren voor die weggewerkt is. Hoeveel vluchten vertraagd zijn, en hoe lang dat zal duren, daar heeft Fransen nog geen zicht op.

“We vragen wel dat de passagiers - zeker diegene die in de voormiddag moeten vertrekken - op het normale vertrekuur naar de luchthaven zouden komen.” Volgens Brussels Airport zouden de vluchten die moeten vertrekken, wachten tot alle passagiers ingecheckt zijn. “Maar het is aan de luchtvaartmaatschappijen om te beslissen hoe lang ze wachten.”

De gevolgen voor de stroompanne waren groot. Honderden reizigers stonden in alle vroegte buiten voor de deuren van de vertrekhal, stelde een reporter van Het Nieuwsblad vast. Ondertussen mogen de reizigers in kleine groepjes van een man of 40 de luchthavenhal binnen.

