VIDEO. Prins is in zijn element en dolt met geitjes en pony

Ninove / Pollare - Prins Laurent bezocht gisterennamiddag de Ark van Pollare. Hij dolde er onder andere met de geiten en pony Ramses. “Hier vinden de dieren en mensen een rustplek”, zegt prins Laurent. “Als zij samenwerken, is dat dikwijls een groot succes.”

Tijdens de rondleiding toonde prins Laurent erg veel interesse in de werking en hij prees Hans Lenvain, Els De Saveur en de vrijwilligers voor hun inzet, doorgedreven wilskracht en bekommerdheid om het welzijn van dieren. “Jullie stralen en geven anderen moed. Ik grap altijd dat mensen zoals jullie samen met de dieren rechtstreeks naar boven zullen gaan, zonder enige omleiding”, lacht hij.

Hij kreeg op de weide de volle aandacht van pony Ramses en merkte snel op dat het in de Ark om veel meer gaat dan alleen weidedieren opvangen. “We krijgen hier ook mensen over de vloer die schoolmoe zijn of andere problemen hebben. Zij komen hier opnieuw tot rust of krijgen weer energie. We merken dat het werkt omdat de dieren een verleden hebben, net als zij. We moeten zelfs aanvragen weigeren”, zegt Hans. Het verhaal raakte de prins.

Ondanks dat ze een erkend dierenasiel zijn, ontvangt de Ark geen subsidies. Daar was de prins kritisch voor. “Zowel van het Vlaams Gewest als van de provincie krijgen ze geen financiële ondersteuning”, vertelt schepen van Dierenwelzijn Katie Coppens (Samen). “Sinds twee jaar geven we als gemeente een kleine ondersteuning van 1.000 euro per jaar, wat we zullen verhogen naar 5.000 euro per jaar. Dat is nog altijd te weinig, maar we zullen bekijken wat we meer kunnen doen.”

Bij de Ark waren ze erg tevreden over het prinselijk bezoek. “Je merkte dat het niet gewoon een beleefdheidsbezoek was, maar dat hij oprecht geïnteresseerd was”, vertelt vrijwilliger Christiane Steppe. “Hoe de prins de tijd nam en geraakt is door wat we doen, is een bevestiging dat we goed bezig zijn en zo verder moeten blijven gaan.”

De prins beloofde alvast nog eens langs te komen wanneer ze met naar de scholen trekken om kinderen te leren omgaan met dieren.