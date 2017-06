Lerares wisselt naaktfoto’s uit met 14-jarige leerlinge

Wilrijk - Een geschorste leerkracht van het Sint-Ursula-Instituut in Wilrijk is veroordeeld tot 12 maanden voorwaardelijke celstraf. De vrouw had naaktfoto’s gewisseld met een 14-jarige leerlinge. Ze mag vijf jaar lang geen les meer geven.

Wendy V.T. (44) uit Nijlen is door de strafrechter in Turnhout schuldig bevonden aan het aanzetten tot ontucht van een 14-jarig meisje, dat bij haar in de klas zat, en aanranding zonder geweld.

Op het ogenblik van de feiten woonde de beklaagde nog samen met haar vrouw in Westerlo. Het was de echtgenote die had gemerkt dat Wendy V.T. en de 14-jarige via Facebook naaktfoto’s naar elkaar hadden gestuurd. Ze diende klacht in bij de politie.

De speurders namen haar gsm in beslag en gingen haar verrichtingen op Facebook na. Uit het onderzoek bleek dat Wendy V.T. tussen augustus 2015 en februari 2016 ook seksueel getinte en pikante berichtjes naar het meisje had gestuurd.

De vrouw moet in psychotherapie, een vast adres nemen, werk zoeken en een cursus voor daders van seksueel geweld volgen. Ze is voor vijf jaar haar burgerrechten kwijt.