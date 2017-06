Tweede Samusocial in de maak? Weer Brusselse vzw in opspraak

Brussel - Er lijkt een tweede Samusocial-schandaal in de maak. Ook bij vzw De Brusselse Keukens zouden hoge vergoedingen zijn uitgereikt aan politici die geen of nauwelijks tegenprestaties moesten leveren, schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws donderdag.

Vzw De Brusselse Keukens bereidt en levert maaltijden in crèches, rusthuizen, ziekenhuizen en op de administratieve diensten van OCMW’s. De voorzitter van de raad van bestuur is Faouzia Hariche (PS), op dit moment waarnemend burgemeester van Brussel, tot Philippe Close (PS) de eed aflegt. Hariche cumuleerde tot en met 2015 liefst 21 mandaten, waarvan 7 betalende.

De Brusselse Keukens is een van de vele vzw’s waar de politiek benoemde leden van de raad van bestuur een zitpenning krijgen van 77 euro per vergadering. Ze moeten daar ook voor aanwezig zijn. Maar net zoals bij vzw Samusocial komt een aantal raadsleden samen in een bureau van de vzw waar de bedragen fors hoger zijn. Er is sprake van 19.500 euro bruto per jaar, een bedrag dat zelfs enkele duizenden euro’s hoger ligt dan wat Yvan Mayeur (PS) en Pascale Peraïta (PS) opstreken bij Samusocial.