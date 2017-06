Zo hebben George en Amal Clooney elkaar ontmoet

George en Amal Clooney leerden elkaar voor het eerst kennen tijdens een etentje bij zijn ouders thuis en vielen beiden als een blok voor elkaar. Dat maakte de vader van George tijdens een interview met People bekend. Nick onthulde vorige week ook al enkele details over de tweeling aan de media.

In een interview met People bracht de vader van George Clooney opnieuw enkele details over de relatie van zijn zoon en zijn echtgenote aan het licht. Vorige week sprak hij in de media nog vol lof over de tweeling en hun mooie moeder, nu vertelde hij hoe George en Amal elkaar voor het eerst ontmoetten tijdens een etentje bij hem en zijn vrouw thuis in 2013.

Zo was Amal bij toeval door een gezamelijke vriend uitgenodigd als tafelgenote en bleek ze al snel bij het hele gezelschap in de smaak te vallen, vooral bij George. "Nina en ik waren diegenen die Amal aan de deur verwelkomden en het viel ons natuurlijk meteen op hoe charmant, mooi en ambitieus ze was", vertelt Nick. "Na korte tijd met haar gepraat te hebben, bleek ze boven alles ook nog een zeer zachtaardige en unieke persoonlijkheid."

Ook George bleek niet bestand tegen de charmes van Amal. "Tegen het einde van ons etentje keek ik op naar Nina en zei ik dat ik dacht dat deze vrouw onze zoon in de problemen zou brengen. Ik ben ervan overtuigd dat hun lot na die allereerste ontmoeting al gesmeed was. Zij was zo bijzonder en hij leek bijzonder onder de indruk."

In 2014 trad het koppel in Venetië in het huwelijk en in juni van dit jaar werd hun tweeling geboren.