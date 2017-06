Een starter van 69: pralinebedrijf op je oude dag

“Waarom zou ik de hele dag in mijn zetel gaan liggen?”, oppert Hugo Van Caekenberghe, die op pensioengerechtigde leeftijd met een eigen pralinebedrijf begon. “Ik wil met onze pralines nog internationaal doorbreken”, stelt hij.

Hugo Van Caekenberghe, een Vlaamse Brusselaar, is op de rijpe leeftijd van 69 jaar zaakvoerder van Pralco. Het bedrijf uit Leuven specialiseert zich in zelfgemaakte luxepralines onder het merk Pralon. “Onze doelgroep zijn kwaliteitsbewuste consumenten. Mensen die genieten van de dingen van het leven”, vertelt hij. In realiteit blijken dat vaak dames tussen de 35 en 65. “Uit alle studies blijkt dat dames instaan voor 95 procent van de aankopen in een gezin. Misschien doen ze de aankopen niet altijd zelf, ze nemen wel meestal de beslissingen erover”, weet Van Caekenberghe.

Toegegeven: zijn pralines zijn niet supergoedkoop: een kleine 20 euro voor een doos van 13 exemplaren. “We positioneren ons met onze unieke smaak in het bovenste gamma van de luxe-chocolade”, vertelt de ondernemer. Een beetje te vergelijken met de klanten van een chocolatier als Pierre Marcolini of de macarons van Ladureé.

Boekhouder

Ervaring in de chocoladesector had Van Caekenberghe overigens niet. “Ik ben opgeleid als industrieel ingenieur scheikunde. Ik begon in de jaren zeventig mijn carrière bij Procter & Gamble, daar leerde ik programmeren waardoor ik mij verder specialiseerde in informatica”, vertelt de kranige zestiger.

Nadien begon Van Caekenberghe op zichzelf als consultant. “Eerst in IT. Vervolgens specialiseerde ik me in bedrijfsprocessen, wat een nauwe band heeft met automatisering”, vertelt hij. De voorbije decennia hield hij zich bezig met reorganiseren en herstructureren van bedrijven en afdelingen, zowel in binnen- als buitenland. Het was tijdens zo’n managementopdracht een drietal jaar geleden bij een beschutte werkplaats, dat hij met iemand in contact kwam met een speciaal procedé voor pralines. “Het was mijn boekhouder daar. Hij had de uitvinding gepatenteerd en zocht iemand om het in de markt te zetten”, vertelt Van Caekenberghe.

Speciaal procedé

Het was het idee van de toenmalige boekhouder dat de basis legde voor de Pralon-pralines. “De belangrijkste zaken in je leven gebeuren vaak door stom toeval. Je vrouw of je eerste job. Dit was ook zoiets.”

Van Caekenberghe startte het bedrijf Pralco en nam het eigendomsrecht van de uitvinding over. Hij is ceo en de belangrijkste aandeelhouder. “Ik had ervoor wel een managementvennootschap, maar dat was eigenlijk vooral een administratieve constructie. Dit is mijn eerste ‘echte’ bedrijf. Al heb ik er lang op moeten wachten”, zegt hij lachend.

Het resultaat is dus Pralon, een Belgische praline met een liquide vulling in tal van speciale smaken: champagne, cognac, lychee, rode wijn, maar ook gin, thee of yoghurt. “We zijn erin geslaagd om een praline te maken met een liquide vulling zonder een dik suikeromhulsel te moeten gebruiken. Op die manier geef je je praline een unieke smaak”, stelt Van Caekenberghe. Het recept van de Pralon-pralines baseert zich op cacaoboter. “Dat heeft een neutrale smaak, wat goed is voor de andere smaken in de praline. En anderzijds heeft het een laag caloriegehalte wat onze pralines ook interessant maakt voor diabetici.”

Het idee en bedrijf bestaat al ruim twee jaar. “Maar het duurt wel even om dit uit te bouwen. De balans van de smaak van de pralines moet echt goed zitten. Vergelijk het met wijn”, weet hij. Voor de optimalisering van de smaak valt hij terug op een groep van mensen, ook al zijn die niet vast in dienst. “Zelf zijn wij met drie vaste medewerkers die vooral instaan voor de verkoop en marketing, al de rest gebeurt via externe medewerkers.”

Jongeren

Ambities heeft de bijna zeventiger nog absoluut. “Een internationale doorbraak realiseren. Daar trek ik ook nog extra mensen voor aan”, vertelt hij. “Maar zodra de trein begint te rijden, wil ik het overlaten aan anderen en dan eventueel uitstappen.”

Momenteel is stoppen evenwel nog niet aan de orde. “Ik ben een actief iemand en heb altijd de passie gehad om zaken te realiseren. Waarom zou ik de hele dag in mijn zetel gaan liggen”, stelt hij. Maar daar waar andere zestigers of zeventigers misschien gaan fietsen en wandelen, bouwt Van Caekenberghe zijn bedrijf uit in een (tot voor kort) voor hem onbekende branche. “Mensen zeggen soms te snel dat ze iets niet kunnen. Maar eigenlijk kun je alles. Dat mis ik soms bij jonge mensen: de passie om iets te realiseren. Vaak proberen ze het niet. Maar eens je iets hebt verwezenlijkt, krijg je daar een enorme voldoening van.”

