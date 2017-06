Meisje deelt foto van foutgelopen kapsel en krijgt reactie uit een onverwachte hoek

Vroeger, wanneer mobiele telefoons en tablets nog niet alomtegenwoordig waren, moest je een specifieke haarstijl bij de kapper aanduiden in een magazine. Maar als dat niet voorhanden was, vertrouwde je er maar beter op dat hij wist wat je bedoelde. In het geval van de 17-jarige Hanna De Castro liep dat mis.

Toen Hanna nog een kind was, vroeg ze aan haar mama - kapster van dienst - een half opgestoken kapsel. “Ze wist niet wat dat betekende en dit was het resultaat”, schrijft de brunette bij een compilatiefoto van het kapsel dat ze aanvankelijk bedoelde en het werk van haar moeder. Voor alle duidelijkheid: half opgestoken betekent dat enkele strengen van het haar zijn vastgemaakt met een speldje op het achterhoofd, de rest van de lokken hangt los.

My mom was told to give me a half up half down hairstyle. She didnt know what that meant so she did this.. pic.twitter.com/4WmaJxVqcl — Hanna De Castro (@urchicahanna) 11 juni 2017

Hanna daarentegen kreeg een paardenstaart aan de rechterkant van het hoofd en daar bleef het bij. De linkerkant van haar kapsel hing los en op een foto is de asymmetrie duidelijk zichtbaar. De tiener deelde de foto zondag via Twitter en verzamelde in een sneltempo meer dan tweehonderdduizend likes. De status werd meer dan zestigduizend keer gedeeld en lokte reacties uit van meisjes die in hun kindertijd ook een haarfiasco hebben meegemaakt.

this reminds me of my sisters third grade yearbook picture ?????? pic.twitter.com/jQjvnpzoAe — Merritt Cromer (@cromer_merritt) 12 juni 2017

Some up some down ????‍?? pic.twitter.com/AMtCl3ey9V — Bopwear Vezzo (@BopBraxton) 13 juni 2017

Same, let's start a club pic.twitter.com/6Wqv3OlRH0 — Alisha Bad (@alisha_good22) 13 juni 2017

Jeugdliefde

Eén reactie was wel erg bijzonder voor Hanna. Ene David Gonzales reageerde dat hij sterke vermoedens had dat hij met het meisje naar de kleuterschool was geweest. En inderdaad: de twee vonden elkaar terug dankzij de foto. “Jij was mijn vlam als kind”, schreef Hanna. David deelde tijdens de online conversatie nog een foto als bewijs. De twee houden nu naar verluidt contact en leren elkaar opnieuw kennen na jaren afwezigheid. Een modern liefdessprookje in de maak? Veel twitteraars hopen van wel...

OMG I THINK I WENT TO PRESCHOOL WITH YOU — David Gonzales (@wavybing) 12 juni 2017

How'd u know he was my childhood crush?! ?? — Hanna De Castro (@urchicahanna) 12 juni 2017

i really just found this rn LMAO pic.twitter.com/pHVoKUnpoE — David Gonzales (@wavybing) 12 juni 2017

Grappig weetje: de tweet over het vreemde kapsel was een van Hanna’s eerste tweets ooit. “Toen ik aan mijn moeder vertelde dat mijn eerste heel veel belangstelling kreeg op internet, riep ze gewoon dat ik maar eens aan de afwas moest beginnen”, schrijft het meisje nog op de site.