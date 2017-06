Roberto Martinez praat open over het moeilijkste aspect van bondscoach zijn en de erfenis van vorige generaties

Roberto Martinez is al tien maand bondscoach van de Rode Duivels. De 43-jarige Spanjaard lijkt België zonder enig probleem naar het WK in Rusland te loodsen, met 16 op 18 en de leidersplaats in de voorronde. Martinez beseft dat hij een talentrijke lichting onder zijn hoede heeft, maar bekent dat hij niet wist wat hij moest verwachten van internationaal voetbal: “Het moeilijkste deel voor mij is het psychologische.”

Na 265 wedstrijden in de Premier League met Wigan en Everton begon Martinez als bondscoach van de Rode Duivels echter met een pijnlijke 0-2-nederlaag tegen Spanje.

“Het was pijnlijk”, blikt Martinez terug in de Daily Mail. “Dat wil je niet voor je eigen fans. Toen ik aankwam, wist ik niet wat ik moest verwachten van internationaal voetbal. Ik was dan ook aangenaam verrast toen ik zag hoeveel het voor de spelers betekende. Het is ook erg belangrijk voor de supporters, je hebt te maken met de hoop van miljoenen mensen. We hebben daarna goed gereageerd op die nederlaag. We hebben het systeem veranderd van 4-2-3-1 naar 3-4-3, we versloegen Cyprus met 3-0 en hebben nu 16 punten uit zes kwalificatiewedstrijden.”

Toch moest Martinez wennen aan de rol van bondscoach. “Het moeilijkste deel voor mij is het psychologische. Niet winnen is veel moeilijker. Het duurde me drie weken om het gelijkspel tegen Griekenland te verwerken terwijl je op clubniveau meteen weer kan herbeginnen.”

De erfenis van vorige generaties

Na de uitschakeling tegen Wales op het EK hebben de Rode Duivels het lastig om de fans weer aan zich te binden en hoe ze moeten omgaan met die druk. Dat beseft ook Martinez, die echter weet hoe dat komt:

“Dat komt door de vorige generaties. Wanneer een Duits kind opgroeit, weet hij dat je op een toernooi de finale moet halen. Spanje was hetzelfde als België, totdat ze in 2008 het EK wonnen. Frankrijk was net hetzelfde en daarom is Thierry Henry zo belangrijk als mijn assistent: hij brengt de ervaring om talent op dit niveau om te zetten in succes. Er is veel onverdiende druk op de spelers, maar dit is een serieus getalenteerde groep en we moeten zien waar dat ons kan brengen.”

Zijn toewijding: niet eten op wedstrijddagen

Martinez heeft zich alvast helemaal ingeburgerd in Waterloo: zijn schotse vrouw Beth leert Frans en Nederlands met hem en hun dochter Luella is ingeschreven in een plaatselijke school. Maar als bondscoach spaart hij zichzelf niet en is hij hard voor zichzelf: hij is een nachtmens die vooral in de late uurtjes werkt en daarom eet hij zijn koolhydraten pas om half elf ‘s avonds. Op de dag van een wedstrijd zal hij zelfs niet eten om ervoor te zorgen dat het bloed naar zijn hersenen stroomt, in plaats van naar zijn buik. Hij probeert zo veel mogelijk wedstrijden van de Belgische topploegen te volgen, bekijkt elke dag minstens één wedstrijd op televisie en reist tijdens het seizoen door gans Europa om wedstrijden te bekijken. Hij liet ook fysical coach Richard Evans de club van elke international bezoeken om er de individuele fitnessregeling te bespreken

“Ik heb hetzelfde gevoel als toen ik in 1995 als speler in Wigan arriveerde: ik ben nieuwsgierig en opgewonden. Internationaal voetbal intrigeert mij. Hoe kan je zo weinig met een groep werken en toch de effecten op het veld zien? Het is een uitdaging. “