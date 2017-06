Lelijke valpartij ontsiert finale in Slovenië, Sam Bennett wint eerste rit

Sam Bennett heeft de eerste etappe in de Ronde van Slovenië (2.1) gewonnen. De Ierse sprinter van Bora-Hansgrohe was na 159,4 kilometer van Koper naar Kocevje in de smalle straten net iets sneller dan Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) en Luka Mezgec (Orica-Scott). Mark Cavendish (Dimension Data) werd tiende bij zijn comeback. De sprint werd echter ontsierd door een massale valpartij in de laatste kilometer.

De wedstrijd zelf had weinig om het lijf. Nadat de obligatie vlucht van de dag vorm kreeg op de enige col van de dag was het aftellen naar de finish waar een sprint werd verwacht. De kopgroep met Luca Pacioni (Androni-Sidemerc), Matthias Krizek (Tirol Cycling Team), Niccolo Salvietti (Sangemini), Primož Obal (Slovénie), Tomaš Buchacek (Elkov-Author Cycling Team), Žiga Jerman (ROG-Ljubljana), Andi Bajc (Amplatz-BMC), Jan Božic (Adria Mobil) en Nicola Bagioli (Nippo-Vini Fantini) kreeg maximaal 5:15.

Krizek werd als laatste vluchter opgeraapt op 8 km van het eind, de sprint werd voorbereid, maar Dimension Data kwam te snel op kop. Het peloton stevende op de finish af op een wel erg smalle weg en een valpartij was onvermijdelijk: toen één renner in de afsluiting bleef haken en het spandoek met zich mee op de weg trok, volgde een domino-effect dat leidde tot een massale valpartij.

Bennett toonde zich de sterkste in de chaos. Het was zijn tweede zege van het seizoen na een overwinning in de derde etappe van Parijs-Nice.

Cavendish pas tiende

Alle ogen in deze Ronde van Slovenië waren echter gericht op Cavendish. De Brit reed zijn laatste wedstrijd in Milaan-Sanremo en kampte daarna met klierkoorts waardoor hij wekenlang langs de kant stond. De vierdaagse rittenkoers is een test voor de sprinter van Dimension Data die graag naar de Tour zou gaan. Hij finishte als tiende.

“Ik ben blij dat ik groen licht kreeg om te koersen en zeker omdat het in de Ronde van Slovenië is”, liet Cavendish optekenen. “Ik ben zo fit als ik maar kan zijn na vier weken training. Het was een moeilijke periode omdat ik er echt over moest waken en in de gaten houden wat ik kon doen. Met klierkoorts moet je voorzichtig zijn en het is niet dat je je plots op één ochtend veel beter voelt, je moet het stap per stap doen. Ook in deze koers zal ik voortdurend van dichtbij door de medisch staf gevolgd worden.”