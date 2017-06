Heeft Nathalie Meskens een tattoo in haar hals?

Opvallend beeld op de persconferentie van de musical '40-45': Nathalie Meskens, die één van vrouwelijke hoofdrollen op zich neemt, verscheen met een aantal tattoos.

Na het succesverhaal van de musical '14-18' plant Studio 100 een vervolg: voor '40-45' strikten ze opnieuw een reeks bekende namen, waaronder Jonas Van Geel, Jelle Cleymans, Clara Cleymans en Nathalie Meskens. Die verscheen op de perconferentie met een opvallende tattoo van verschillende vogels in haar hals. Een nieuwe look? Niet dus, volgens VTM het gaat om een tijdelijke tattoo die ze heeft voor haar rol in de serie 'Gina & Chantal'. Daarin speelt Meskens de rol van een poetsvrouw. Eerder liet ze al weten dat ze voor die rol "knalblond haar, een valse neusring en een hoop neptatoeages" zou hebben.

In het verleden had Meskens wel al aangegeven dat ze graag een tattoo zou willen, maaar dat haar werk als actrice haar tegenhield. "Voor een actrice is dat lastig", zei ze in eerder interview. "Of beter: voor de mensen van de make-up. Ze moeten tattoos dikwijls wegschminken en da’s een heel gedoe. Dat wil ik hen niet aandoen.”