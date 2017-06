Dokters moeten 2,6 meter lange lintworm verwijderen nadat meisje (8) ‘besmette’ sushi at

In Taiwan hebben artsen een 2,6 meter lange lintworm moeten verwijderen uit het lichaam van een achtjarig meisje. Naar alle waarschijnlijkheid was het eten van rauwe vis in een sushirestaurant de oorzaak.

Toen het meisje verschrikkelijke jeuk voelde aan haar anus, beslisten haar ouders haar naar het ziekenhuis te brengen. Daar ontdekten de artsen dat er een 2,6 meter lange lintworm in haar lichaam zat. Ze verwijderden het dier meteen en gaven haar de nodige medicatie om te herstellen.

Haar ouders vertelden aan de dokters dat hun dochtertje heel graag sashimi at, waarop ze te horen kregen dat dat wel eens de oorzaak kon zijn. Het meisje had vermoedelijk met parasieten besmette rauwe vis gegeten.

De lintworm groeide vermoedelijk al één maand in haar lichaam. En dat is niet zo ongewoon. Hoewel lintwormen zo’n vijftien meter lang kunnen worden, lopen mensen er vaak maanden mee rond zonder dat ze iets merken. En dat kan na verloop van tijd heel gevaarlijk zijn.

Dokter He Shengyuan raadde dan ook aan om heel voorzichtig om te springen met rauwe vis. De meerderheid van de mensen loopt uiteraard niks op wanneer ze sushi eten, maar het is belangrijk om altijd na te gaan of de reputatie van het restaurant onberispelijk is.