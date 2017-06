Hij hielp hoteleigenaars uit de rode cijfers op tv, maar nu heeft Gordon Ramsay er zelf mee te maken

Het gaat niet goed met York & Albany, het hotel van chef-kok Gordon Ramsay in hartje Londen. De Britse krant The Mirror bericht dat de zaak vorig jaar 882.000 pond (1 miljoen euro) verlies leed.

Zoek op TripAdvisor naar het York & Albany Hotel, op een steenworp van Camden, en je leest vooral barslechte beoordelingen. De kamers in het hotel zijn volgens sommige mensen die er verbleven veel te klein en zien er helemaal niet uit zoals op de foto’s. Verder stelt ook het eten teleur omdat het lijkt opgewarmd in de microgolfoven. In een ranglijst met 1066 hotels in Londen, staat de zaak van Ramsay op nummer 651. Dat is lager dan budgetketen Ibis.

Het nieuws is best ironisch omdat de flamboyante topkok in het verleden zelf hoteleigenaars uit de nood hielp in het programma ‘Hotel Hell’ op de Amerikaanse zender Fox. Volgens The Mirror is de financiële krater van Ramsay trouwens nog veel dieper: hij zou zo’n 15 miljoen euro in het rood staan. Voor mensen die een citytrip naar Londen op de planning hebben staan, nog slaapplaats zoeken en de kok willen helpen: een nacht in een van zijn hotelbedden kost 230 euro.

Intussen heeft een woordvoerder van Ramsay op de onheilspellende berichten over het hotel gereageerd. Hij ontkent de geruchten en zegt dat er op beoordelingssite TripAdvisor vooral positieve reacties staan.