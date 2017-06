Gyselbrecht bekende Kasteelmoord maanden geleden al aan psycholoog

Brugge - André Gyselbrecht heeft op 24 januari al aan zijn psycholoog Johan Maertens bekend dat hij de opdracht gaf om Stijn Saelens uit de weg te ruimen. Dat heeft die laatste donderdag verklaard tijdens zijn verhoor op het proces rond de kasteelmoord. Ruim drie maanden later bekende Gyselbrecht ook op de zitting. Maertens had hem aangeraden om de waarheid te vertellen.

“Ik heb altijd gezegd dat hij het best aan iedereen zou meedelen, zodat het verwerkingsproces voor iedereen kan beginnen. Ik heb als antwoord gekregen dat hij wel wilde, maar niet kon. Dat is zeker moeilijk voor iemand met een narcistische persoonlijkheidsstructuur.”

Meester Jan Leysen, advocaat van de familie Saelens, merkte op dat Gyselbrecht zijn psycholoog dus jarenlang had voorgelogen. “Ik heb uiteraard ook altijd het vermoeden opengelaten. Als psycholoog is het niet de bedoeling om de waarheid los te peuteren, wel om te zien wat er moet gebeuren om iemand zich beter te laten voelen”, reageerde Maertens.

Narcistische persoonlijkheidsstructuur

De psycholoog gaf ook meer duiding bij die narcistische persoonlijkheidsstructuur van André Gyselbrecht. “Dat zijn mensen die het heel moeilijk hebben met krenking, maar ook een veel hogere preoccupatie over kinderen en kleinkinderen hebben. De meeste succesvolle mensen hebben vaak dergelijke persoonlijkheidsstructuren.” In dat kader probeerde Maertens ook de relatie tussen Saelens en Elisabeth Gyselbrecht te verklaren. “Ze leerde daarmee leven en dan vind je vaak een gelijkaardige partner. Dat is in mijn redenering de basis van waaruit Elisabeth zo ver meegedreven is in de normvervaging.”