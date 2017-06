ADVIES. ”Sinds we samenwonen, vrijen we minder”

Sinds twee maanden wonen we, twee jonge twintigers, samen. We kennen elkaar twee jaar, hadden elk een eigen stek, maar bleven vaak bij elkaar slapen. Ons seksleven was altijd fantastisch, maar sinds we samenwonen vrijen we minder en het voelt niet meer hetzelfde. Er zijn geen echte ruzies, we zijn niet ziek of moe. We missen het wel allebei heel erg en dat maakt me verdrietig.

Er zijn wel wat redenen te bedenken waarom jullie seksleven even door een dal gaat. De verhuizing en de nieuwe manier van samenleven kunnen ermee te maken hebben. Daardoor kun je heel wat gewoontes plots niet meer uitvoeren. Veel mensen horen het liever niet, maar ook een seksleven is opgebouwd uit gewoontes. Als je die verstoort, voelt dat raar. Daarnaast zitten jullie op een scharnierpunt. Je studententijd is voorbij, het werkende leven begint.

Jullie moeten heel wat beslissingen nemen die bepalend zijn voor de rest van je leven. En ook: na twee jaar loopt de verliefde fase op haar einde en de spontane zin in seks neemt af. Positief is in ieder geval dat je je bewust bent van je gevoelens van gemis, verdriet, vertwijfeling. Geen aangename emoties, maar wel heel normaal als je afscheid neemt van een fase van je relatie waar je aan gehecht was. Je kunt niet eeuwig student blijven, of eeuwig verliefd, en zelfs het meest fantastische seksleven maakt lastige periodes door. Dat zijn beperkingen die we allemaal moeten accepteren. En dat accepteren gaat beter als we regelmatig stilstaan bij onze gevoelens van rouw. Die gevoelens negeren, of verandering vermijden, werkt alleen maar averechts. Jullie hebben alles in huis om deze fase goed door te komen. Ik zou niet te veel piekeren over het waarom. Nuttiger en prettiger is om te bespreken hoe je een nieuw bevredigend seksleven kunt uitbouwen. Als je niet meer kunt rekenen op spontane zin, dan is het tijd om uit te zoeken wat jullie kunnen doen om zin en opwinding te maken. Misschien gaat dat met vallen en opstaan, maar zo gaat dat als je iets nieuws leert. En interessant is het in ieder geval.