VIDEO. Chaos op E403 begint met bermbrand en eindigt met aangereden MUG-piloot

Lichtervelde - Een bermbrand veroorzaakte donderdagavond chaos op de E403 in Lichtervelde. Er ontstond een kijkfile waarbij twee ongevallen gebeurden met zeven wagens. Twee bestuurders raakten gewond. Ook de piloot van de MUG-helikopter die ter plaatse kwam, werd aangereden.

De chaos begon toen een berm in brand vloog op de E403 ter hoogte van Ardooie. Er ontstond een kijkfile waarin een kop-staartaanrijding gebeurde met drie auto's. Niemand raakte gewond.

Door het ongeval dikte de file echter aan, met nog meer verkeersleed als gevolg. Vlakbij de afrit Lichtervelde was het niet veel later weer prijs. Een bestuurder reed erin op drie voorliggers die stonden aan te schuiven. De aanrijder raakte lichtgewond, de bestuurster voor hem werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Vervangpiloot

Omdat de vrouw gekneld zat in haar wagen, kwam ook de mughelikopter ter plaatse om het slachtoffer zo snel mogelijk de eerste zorgen toe te dienen. Toen de piloot de signalisatiekegels aan het verplaatsen was, werd ook hij aangereden. Een bestuurder in de file was aan het kijken naar de helikopter en was verrast toen de piloot plots voor zijn wagen opdook.

De piloot liep lichte verwondingen op en werd ook overgebracht naar het ziekenhuis. De helikopter die geland was op de E403 kon daardoor niet meer verder. Het was een tijdlang wachten op een vervangpiloot. Al die tijd waren de twee rijstroken versperd. Het verkeer kon enkel nog verder via de pechstrook.