Kerel schakelt zelfs dansers in om vriendin ten huwelijk te vragen, maar de afloop is niet zoals verwacht Video: Instagram

Je vriendin ten huwelijk vragen terwijl een volgepakt alles van dichtbij kan volgen: het is en blijft een risico. Een kerel ging dinsdagavond zijn kans tijdens een honkbalwedstrijd in de Verenigde Staten. Zijn voorbereidend werk kon op veel steun rekenen van het publiek, maar een jawoord kreeg hij echter niet te horen.

Toeschouwer Tavi Newton nam het aanzoek op met haar smartphone. Uit de beelden valt snel af te leiden dat de kerel goed wist waar hij mee bezig was. Hij had zelfs vier dansers opgetrommeld om op de tonen van het nummer ‘Marry You’ van Bruno Mars het beste van zichzelf te geven. Eens dat achter de rug was, probeerde hij zijn vriendin te verrassen met een knieval en de ring.

Maar het grote moment resulteerde niet in een mooie climax. In plaats van een jawoord kreeg hij daarentegen te zien hoe de jongedame meermaals met haar hoofd schudde. Een erg gênante situatie was het gevolg, al kreeg hij als troostprijs wel een speciaal zitje in het stadion en enkele gratis biertjes van de fans rond hem. Of de twee na het aanzoek nog een koppel vormen, is niet geweten.