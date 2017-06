Succesvol topmodel (25) moet keizersnede ondergaan terwijl ze niet eens zwanger is

Carla Cressy (25) was een veelgevraagd topmodel en mocht al voor heel wat populaire bladen poseren. De jonge vrouw uit het Britse Essex schopte het zelfs tot gezicht van een bekend merk van energiedrankjes. Jammer genoeg kwam haar carrière abrupt ten einde toen artsen bij haar endometriose vaststelden

Endometriose is een chronische ziekte waardoor er zich ook baarmoederslijmvlies buiten de baarmoederholte vormt. De cellen in het vlies maken dezelfde cyclus mee als ‘normale’ baarmoedercellen: daardoor wordt het vlies eerst dikker, waarna het wordt afgestoten en er een bloeding plaatsvindt. Doordat de cellen zich echter op abnormale plaatsen in het lichaam bevinden, is er - in tegenstelling tot bij normale baarmoedercellen - geen weg waarlangs ze het lichaam weer kunnen verlaten. Het zorgt ervoor dat Carla vaak met enorme pijn te kampen heeft.

Jesus how my face has changed in the space of 2 months from gaining weight I look and feel so much better I can't believe how much Endometriosis took the life out of me these pics are taken two months apart #raiseawareness #findacure #endometriosisawareness #myjourney #weightgain #weight blog link in bio Een bericht gedeeld door Carla Cressy ????? (@carlamcressy) op 31 Mei 2017 om 7:54 PDT

Carla lijdt helaas aan de ergste vorm van endometriose. Dat wil zeggen dat ze ook last heeft van ‘frozen pelvis’ - waarbij de ziekte zorgt dat haar baarmoeder en darmen aan elkaar vast gaan kleven. Door haar aandoening kan ze niet meer gaan werken en moet ze later dit jaar nog een zes uur durende operatie ondergaan om haar organen weer van elkaar los te maken. Carla moest ook al eens een keizersnede ondergaan - wat normaal enkel gebeurt bij een zwangerschap - omdat het de enige manier was om het overtollige ‘gif’ uit haar lichaam te draineren.

“Ik ben erg teruggetrokken geworden. Vroeger was ik zo’n zelfverzekerd iemand, maar nu durf ik zelfs soms het huis niet meer uit. Ik ben van nature een erg sociaal persoon, maar nu is mijn sociaal leven echt een puinhoop. Ik kan zelfs niet meer met mijn vrienden uit eten gaan.”

Een bericht gedeeld door Carla Cressy ????? (@carlamcressy) op 9 Jun 2017 om 11:10 PDT

Al droomt de jonge vrouw er nog altijd van ooit opnieuw aan het werk te kunnen, ze beseft goed dat haar dagen als model voorbij zijn. “Ik moest ermee stoppen, want ze konden niet meer op mij rekenen.”

“Het lijkt wel alsof ik levenslang gekregen heb. Ik zou gewoon opnieuw aan het werk willen gaan, willen uitgaan met mijn vrienden en gezellig zat worden. Of gewoon al íets doen, maar ik kan het gewoon fysiek niet aan.”

Een bericht gedeeld door Carla Cressy ????? (@carlamcressy) op 27 Mei 2017 om 9:55 PDT

Carla blogt nu over haar aandoening en spreekt voor scholen om de jeugd te wijzen op de waarschuwingssignalen die aan de ziekte vooraf gaan. “Voor mij is dat het belangrijkste, jonge mensen bewust maken zodat ze de tekenen sneller ontdekken. Zodat het niet zo erg wordt als bij mij.”