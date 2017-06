Verrassend: wereldgoal in finale niét verkozen tot mooiste doelpunt Champions League

Brussel - Besiktas-aanvaller Cenk Tosun heeft met zijn halve omhaal tegen Benfica het mooiste doelpunt van de afgelopen Champions League gescoord. Dat maakte de Europese voetbalbond (UEFA) donderdag bekend. De Turkse aanvaller kreeg beduidend meer stemmen dan Mario Mandzukic (Juventus) en Cristiano Ronaldo (Real Madrid).

Fans konden op de website van de UEFA stemmen op hun favoriete doelpunt van de voorbije Champions League-campagne. Met zijn halve omhaal leidde Tosun voor eigen publiek een knappe remonte in. Aan de rust leidde Benfica met 0-3, maar de Turken sleepten na de rust alsnog een punt in de wacht (3-3).

Mandzukic bracht Juventus met een geniale omhaal op gelijke hoogte (1-1) in de finale tegen Real Madrid. De Oude Dame verloor uiteindelijk met 1-4 en ook een troostprijs is de Kroatische aanvaller niet gegund. Met 19 procent van de stemmen strandde hij op ruime afstand van Tosun.

Ronaldo vervolledigde met 13 procent het podium. De Portugese sterspeler van Real Madrid knalde tegen Sporting in de groepsfase van het kampioenenbal een vrije trap in de winkelhaak. “CR7” komt nog twee keer voor in de top 10.

Vadis Odjidja strandt met 3 procent op de zevende plaats voor zijn doelpunt tegen Real Madrid (3-3). De uitblinker van Legia Warschau scoorde vanop afstand de 1-2, nadat hij twee verdedigers in de wind zette.