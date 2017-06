Deze bands mag je niet missen op Best Kept Secret

In de Nederlandse gemeente Hilvarenbeek start vrijdag Best Kept Secret. Het festival bestaat nog maar sinds 2013, maar slaagt er elk jaar in om grote namen naar safaripark Beekse Bergen te lokken. Onze recensent koos de optredens die je best niet aan je laat voorbijgaan.

Radiohead (zondag 18 juni, Stage One)

Natuurlijk staat Radiohead met stip op nummer 1. Als de Britse band in de buurt is, moet je gaan kijken. Frontman Thom Yorke en de zijnen tekenden de voorbije drie decennia voor enkele iconische platen. The Bends bijvoorbeeld, net als Kid A en OK Computer. Wij zijn nog steeds niet helemaal bekomen van hun laatste passage op Rock Werchter in 2008, toen ze het hoofdpodium haast aan flarden speelden.

Belangrijke kanttekening: verwacht u niet aan een greatest hits-show. Daar is Radiohead te eigenzinnig voor. Liever laten ze u tijdens een concert horen hoe experimenteel ze de voorbije jaren geweest zijn. Van traag opbouwende en heerlijk exploderende ballads tot gitzwarte elektronica en alles daartussen: noem het en Yorke en co hebben het wel eens geprobeerd. Maar de kans is wel erg groot dat u enkele van uw favoriete hits, genre Paranoid Android of High and Dry, te horen krijgt.

Run The Jewels (vrijdag 16 juni, Stage One)

Een hiphopact als headliner op een festival. In Amerika dagelijkse kost, bij ons toch nog veeleer uitzondering dan regel. Voor een knaller als Eminem of Kendrick Lamar - op Les Ardentes - kan het. Op Best Kept Secret durven ze wel voluit de hiphopkaart trekken. En neem het van ons aan: het is kwestie van tijd voor Run The Jewels ook in ons land een headliner wordt.

De combinatie van twee ervaren en steengoede rappers - Killer Mike en El-P - werkt waanzinnig goed. Ze gaan voortdurend met de voeten vooruit, spuwen hun gal over wat er is geworden van hun thuisland Amerika en dat doen ze met de verbetenheid van twee twintigers. U hoort het: een stevige aanrader.

Whitney (zaterdag 17 juni, Stage Two)

Light Upon The Lake was een van dé verrassingen van 2016. De debuutplaat van de Amerikaanse folkband Whitney deed het licht in ons hart - zo melig, zeg - inderdaad net iets harder schijnen. Om maar te zeggen: de liedjes die de talrijke groepsleden maken zijn absoluut het beluisteren waard. Met een flinke scheut melancholie, wat fuzzy opgenomen zang, oerdegelijke rock & roll en hier en daar een blazertje dat op je heupen werkt: heerlijk voor in een festivaltent. Om dan over 5 jaar tegen je vrienden te zeggen: ik heb die vroeger nog gezien in een kleine tent op Best Kept Secret.

Metronomy (vrijdag 16 juni, Stage One)

Als Metronomy komt spelen, wordt er gedanst. Daar mag niet de minste twijfel over bestaan. De gekke Britse bende - echt gek - brengt een aanstekelijke mix van indierock en pop met wat invloeden van funk en disco. Erg retro ook. Naar een optreden van de band rond Joe Mount gaan kijken is cultureel verantwoorde lichaamsbeweging, want stilstaan zal je niet veel doen. Vergeet zumba: Metronomy helpt je weer aan een strak figuur.

Soulwax (zondag 18 juni, Stage Two)

Eigenlijk is het wat gek om de broers Dewaele in deze lijst op te nemen, want ondertussen zou u wel moeten weten dat ze overal ter wereld voor de betere concerten en feestjes zorgen. Nu 2manydjs even op een lager pitje staat, focussen ze zich graag op hun platenlabel DEEWEE en hun band Soulwax. De nieuwste plaat is een huzarenstukje en een demonstratie van hoe elektronische muziek toch warm en vol gevoel kan klinken. Live doen ze er nog een schep bovenop met drie drummers en meer elektronica dan op de doorsnee redactievloer.

Strand of Oaks (zondag 18 juni, Stage One)

Nergens liggen emoties als vreugde en verdriet dichter bij elkaar en worden ze sneller afgewisseld dan bij Strand of Oaks. Timothy Showalther brengt folkrock met gigantisch veel gevoel erin. Hij deed dat lang in de luwte, maar nieuwste plaat HEAL veranderde dat helemaal. Plots werd hij een cultfiguur. Dat hij die status verdient, komt hij bewijzen op Best Kept Secret.

Arcade Fire (zaterdag 17 juni, Stage One)

Justin Bieber en Drake kun je bezwaarlijk concurrentie noemen, dus is het maar logisch dat Arcade Fire aanzien wordt als het beste dat Canada de jongste jaren met ons heeft gedeeld. Een knotsgekke bende indierockers, die houden van gitaren en blazers maar evengoed van pluimen in de kont en een vat vol kitsch. De Canadezen zijn live altijd goed en steevast een garantie op spektakel. Nu ook de nieuwe single een schot in de roos blijkt, kan dit niet anders dan genieten worden.

George Ezra (zaterdag 17 juni, Stage One)

Geen idee of hij ondertussen al in Boedapest geweest is, maar George Ezra lijkt gedoemd om de rest van zijn carrière ‘die van Budapest’ genoemd te worden. Het was dan ook een fijne en veel gedraaide single, maar nu krijgt hij een mooie kans om op het hoofdpodium te bewijzen dat hij meer te bieden heeft dan dat. De Brit kan het, zagen we hem al tijdens eerdere concerten tonen, dus dit kan wel eens een magisch concert worden.

Cigarettes After Sex (zaterdag 17 juni, Stage Three)

Als je in Nederland wegdromen zegt, denk je al vaak aan drugs op een festivalweide. Maar om weg te dromen bij de dromerige pop van Cigarettes After Sex heb je echt geen jointje nodig. Frontman Greg Gonzales is een man die op het punt staat om door te breken, dus ook dit zou wel eens de laatste kans kunnen zijn om hem te zien in een intieme setting.