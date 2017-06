Deze man verzamelt elke week 100 kilo zwerfvuil op weg naar het werk

Gent / Melle / Wetteren / Merelbeke - Bart Debouvere uit Sint-Denijs-Westrem ruimt elke dag het zwerfvuil langs het parcours naar zijn werk in Wetteren. Dat doet hij met een ‘zwerfvuilmobiel’. “Genoeg is genoeg.”

Bart Debouvere (55) uit Sint-Denijs-Westrem is doctor in de scheikunde en werkt bij het Wetterse chemiebedrijf Omnichem. Sinds hij met de fiets naar het werk rijdt, viel hem het vele zwerfvuil in straten en bermen op. De rotzooi moe, besloot hij er zelf iets aan te doen. Hij bevestigde tassen aan zijn fiets om het zwerfvuil te transporteren en installeerde zeven depots op zijn twintig kilometer lange parcours, langs Merelbeke, Melle, Heusden en Wetteren-ten-Ede.

“Vijf jaar geleden deed ik mee met de Gentsche Gruute Kuis (de opruimactie van Ivago, nvdr.). Maar na een week lag overal weer zwerfvuil. Toen besloot ik om tenminste al mijn woon-werkparcours proper te houden.’

Debouvere haalt het vuilnis op met zijn ‘zwerfvuilmobiel’, deponeert het in zijn zeven depots, maakt die in het weekend leeg en sorteert ze bij hem thuis.

“Dit is het resultaat van één week: honderd kilogram afval”, zegt hij, terwijl hij de pmd- en restafvalzakken vult. “Ik vind echt alles. Karton, plastiek, sigarettenpakjes, hele pakken kaarsvet, papieren zakdoekjes, zelfs stofzuigers en terrasmeubels. Ooit vond ik een zak vol bankkaarten en identiteitskaarten – iets louche, denk ik.’

“Het is de ziekte van de moderne maatschappij. Foert, iemand anders zal het wel opruimen, is de redenering. Waarom doen mensen dat toch? Eigenlijk is dit een vorm van criminaliteit, waartegen alleen een repressief beleid helpt. In Singapore en Noorwegen kom je dit niet tegen: daar staat er een boete van 1.000 euro op.’

Idealist

Uiteindelijk sorteert Debouvere liefst vijf pmd-zakken en tien restafvalzakken vol. Allemaal voor de goede zaak, al steekt de vuilnisberg af tegen zijn mooie tuin. “Soms heb ik het er een beetje moeilijk mee”, zegt echtgenote Mia. “Hij brengt soms zelfs pmd-zakken van buren mee, waar een rode sticker op hangt (omdat de ophaaldiensten die niet meenamen, nvdr.), om ze zelf te sorteren.”

“Ik ben een beetje een idealist”, zegt Bart. “Maar ik blijf het doen zolang ik kan. Ik vind ook niet altijd rommel. Soms vind ik wel eens een briefje van 5, 10 of zelfs 20 euro. Dat maakt het werk wat aangenamer. Maar het bewijst nog maar eens de nonchalance van de mensen.”